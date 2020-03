Ombretto liquido, come si applica e marche migliori

L’ombretto liquido ha da qualche anno conquistato il cuore delle beauty addicted: oltre ai più classici formati in polvere, in crema o compatti, negli ultimi anni si sono affermati sul mercato anche nuovi prodotti make-up, lanciati dalle più celebri case cosmetiche.

Le linee più innovative propongono ombretti dai colori incredibilmente brillanti a lunga tenuta e texture dalla consistenza quasi impalpabile, pratici e veloci da stendere. Infine, molte case cosmetiche hanno creato un prodotto a metà tra l’eyeliner e l’ombretto, che garantisce coprenza assoluta e durevole.

Scopriamo come si applica l’ombretto liquido e quali sono le marche migliori, preferite dalla redazione, e una proposta di make-up organico che non può mancare nei beauty case più attenti all’ambiente.

Ombretto liquido, come si applica

Gli ombretti liquidi hanno un comodo applicatore di spugna , con cui si deve prelevare una piccola quantità di prodotto;

, con cui si deve prelevare una piccola quantità di prodotto; L’ombretto va applicato sulla palpebra mobile , da angolo ad angolo, con tocchi delicati;

, da angolo ad angolo, con tocchi delicati; Si deve ripetere l’operazione fino a quando non si è soddisfatte dell’ intensità;

Per creare un make-up effetto wow basta scegliere una tonalità chiara da applicare sulla palpebra mobile e sull’arcata sopraccigliare e un ombretto acceso sulla palpebra mobile, della stessa tinta;

basta scegliere una tonalità chiara da applicare sulla palpebra mobile e sull’arcata sopraccigliare e un ombretto acceso sulla palpebra mobile, della stessa tinta; Mano ferma e precisione sono indispensabili, ma con un po’ di pratica e tanta pazienza applicare l’ombretto liquido sarà un gioco da ragazzi.

Le marche migliori

Ombre Première Laque di Chanel

Ombretto liquido a lunga tenuta (fino a 8 ore), dalle nuance ispirate al tema del viaggio. Riveste la palpebra di un velo effetto “seconda pelle” modulabile, per un make up intenso e metallizzato.

Tonalità: disponibile in 5 nuance

Prezzo consigliato: 32 euro Acquista ora

Eye Tint di Armani Beauty

L’ombretto liquido di Armani rinnova pack e finish. La sua formula innovativa e iper pigmentata garantisce colore intenso e lunga durata. Il nuovo applicatore inclinato e sottile garantisce maggiore facilità e precisione di utilizzo.

Tonalità: disponibile in 16 nuance

Prezzo consigliato: 30 euro Acquista ora

See-Quins, Glam Glitter Liquid Eye Shadow di Marc Jacobs

Ispirato dallo scintillio dell’ombretto See-quins originale, è un ombretto glitter liquido longwear resistente per un look facile e scintillante. Si adatta facilmente all’incarnato per ricreare un make-up glam senza sforzo, che dura tutto il giorno.

Tonalità: disponibile in 6 nuance

Prezzo consigliato: 26 euro Acquista ora

Envy Shadow Paint di Estée Lauder

Un ombretto gel crema leggero con l’applicatore per disegnare uno strato deciso di colore. Dipinge senza problemi sulla palpebra. La texture leggera si può sfumare facilmente in una splendida e morbida lucentezza. Dura tutto il giorno. Non si rovina, non macchia o si sfalda.

Tonalità: disponibile in 6 nuance

Prezzo consigliato: 26 euro Acquista ora

Diorshow Liquid Mono di Dior

Ombretto eyeliner dalla texture cremosa che coniuga alla perfezione tenuta estrema e leggerezza sorprendente in una confortevole texture liquida di nuova generazione. Il colore modulabile e saturo di pigmenti, luminoso e omogeneo, non migra e non macchia, per una tenuta garantita tutto il giorno. L’intensità delle nuance può essere modulata a piacere.

Tonalità: disponibile in 5 nuance

Prezzo consigliato: 34 euro Acquista ora

Ombretto liquido: il make-up organico

Guilty Shades di Madara

Ombretto multi-uso da usare anche come blush e highlighter. Formula certificata naturale, 100% vegana che combina aloe vera, olio di albicocca, prugna, oliva, vitamine C ed E, con estratti antiossidanti di mirtillo e radice di peonia nordica.

Tonalità: disponibile in 5 nuance

Prezzo consigliato: 24 euro