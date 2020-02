Kajal: come usare il trucco indiano? 5 prodotti

Usato per millenni come prodotto di bellezza in Oriente e in alcune zone dell’Africa, il kajal è una matita nera a punta morbida che come make-up occhi può essere applicato all’interno e all’esterno della palpebra.

Il kajal (detto anche khol) ha colori dalla resa eccezionale e pigmenti molto intensi, oltre al plus di stendersi e sfumarsi con estrema facilità. In passato, si otteneva dalla macinazione di minerali come la galena e la malachite, che conferivano tra l’altro brillantezza e lucentezza. Per applicarlo, si bagnava un bastoncino di legno in questa polvere scurissima, e lo si faceva scivolare fra le palpebre chiuse. Un uso che resiste ancora oggi nel trucco indiano e che viene proposto da kajal in polvere libera racchiusi in boccette di vetro.

Essendo a punta morbida, va usato su una palpebra tesa e si applica soprattutto sfumato prima degli ombretti. È perfetto per uno smokey eye e se si desidera creare un’ombreggiatura, usandolo come base prima dell’applicazione degli ombretti in polvere. Va steso e sfumato, con l’aiuto di un pennello piatto e corto, sulla palpebra, dal basso verso l’alto. Ecco i 5 prodotti perfetti per usare il trucco indiano.

1. Kajal di Benecos

Prodotto naturale che sottolinea lo sguardo e accentua la brillantezza degli occhi. Grazie alla sua facile applicazione, si possono ottenere linee di precisione e senza sbavature.

Caratteristiche : contiene preziosi ingredienti vegetali e vitamina E. Non contiene profumi o talco, è delicato e ideale per gli occhi sensibili

prodotto certificato BDIH per cosmetici naturali controllati

Prezzo consigliato: 6 euro Acquista ora

2. Khol Khojati di Al Sherifan

Totalmente naturale, biologico, senza piombo, per dare allo sguardo un’aura magica, misteriosa ed intrigante.

Caratteristiche : Khol in polvere

preparato in India e distribuito nel mercato arabo, il Kajal Khol Khojati è uno dei marchi più antichi, vantando 150 anni di esperienza, distinguendosi per qualità, durata e sicurezza

Prezzo consigliato: 11 euro Acquista ora

3. Diego Dalla Palma Oriental Kajal

Prodotto multifunzionale: applicato per intensificare la rima palpebrale, assicura un tratto preciso e scorrevole; utilizzato anche come eyeliner rilascia un colore immediato dalla buona scrivenza e ottima tenuta.

Caratteristiche : l’esclusivo applicatore in lattice permette una stesura veloce e precisa del prodotto che, grazie alla sua innovativa formulazione assicura scorrevolezza e tenuta

l'esclusivo applicatore in lattice permette una stesura veloce e precisa del prodotto che, grazie alla sua innovativa formulazione assicura scorrevolezza e tenuta

resistente all'acqua

Prezzo consigliato: 20 euro Acquista ora

4. Kajal ayurvédique di Lakshmi

Matita naturale di incomparabile morbidezza, tollerabilità e tenuta. Rende lo sguardo intenso e luminoso, può essere applicata con precisione ed uniformità grazie alla punta applicatrice.

Caratteristiche : regala un colore pieno con alto grado di copertura

regala un colore pieno con alto grado di copertura

laformula avanzata garantisce facilità di applicazione ed una lunga tenuta

Prezzo consigliato: 32 euro Acquista ora

5. Bourjois Queen Attitude

Intensifica lo sguardo con una linea senza sbavature. A forma di cono per precisione e per creare una linea nera intensa.

Caratteristiche : arricchito con pigmenti e cere naturali per un’applicazione sfumabile, morbida e facile

arricchito con pigmenti e cere naturali per un'applicazione sfumabile, morbida e facile

senza parabeni

Prezzo consigliato: 10 euro Acquista ora