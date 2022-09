Salt Water Face Spray, come funziona la beauty skin anti-acne e impurità

Si chiama Salt Water Face Spray e si traduce in Spray viso all’acqua salata: si tratta di una nuova tendenza beauty per pulire la pelle e combattere impurità e acne. Diffusasi grazie a numerosi video su Tik Tok, questo rimedio fai da te ha preso piede tanto da diventare una vera e propria ricetta anti-acne e impurità. Tutto sarebbe partito dal video di @Leacrylics, che spiega come la sua pelle affetta da acne abbia trovato sollievo dopo giorni passati tra onde e oceano. Il video su Tik Tok ha ottenuto milioni di visualizzazioni e like.

Salt Water Face Spray, l’intuizione della Tik Toker per curare la sua acne

“Se soffri di acne guarda questo video. Ne soffro da quando ero bambina. Sono andata in vacanza, l’oceano ha completamente cambiato la mia pelle, così ho comprato del sale marino per fare uno spray da spruzzare sulla mia pelle ogni sera. Il sale marino è pieno di vitamine, minerali e nutrienti. Esfolia per rimuovere le impurità che occludono i pori e promuove la rigenerazione cellulare. Riequilibra la produzione di sebo e il pH e previene nuove infezioni sulla pelle” ha spiegato la ragazza, offrendo una soluzione a chi come lei soffre di questo disturbo. Il suo tutorial chiaramente non agisce sulle cicatrici lasciate dall’acne in passato ma su eventuali nuove infiammazioni, arginando così il disturbo e lavorando affinché la pelle guarisca, invece di arrossarsi continuamente.

Dopo di lei, le beauty guru sui social si immortalano mentre preparano una soluzione di acqua e sale versata in un barattolo spray, da vaporizzare successivamente sul viso. Tale beauty skin care si ispira ovviamente all’acqua del mare e alle sue proprietà spesso citate come curative ed efficaci. Chi non si vede meglio dopo giorni passati al mare? Complice anche l’abbronzatura estiva, la pelle sembra più compatta e luminosa. Il Salt Water Face Spray dunque funziona?

Salt Water Face Spray, caratteristiche e proprietà del nuovo rimedio anti-acne e impurità

L’acqua salata del mare ha sicuramente delle proprietà benefiche per la pelle, infatti:

riduce le infiammazioni

contiene vitamine e minerali utili per la salute della pelle

è antibatterica

Tuttavia, bisogna sottolineare come il pH dell’acqua salata abbia valori che si aggirano intorno all’8, mentre la nostra pelle ha un pH che corrisponde al 5,5. Questo, a lungo andare potrebbe tendere a disidratare la pelle e quindi a peggiorare le sue condizioni. La pelle, se non adeguatamente curata e controbilanciata con una skincare routine adatta e completa, potrebbe quindi risentirne.

Salt Water Face Spray, sì o no?

Da solo, un tonico a base di acqua salata non basta e soprattutto non può essere efficace per combattere un disturbo come quello dell’acne. Certo, può aiutare a pulire in profondità e calmare così la pelle, poi però bisognerebbe integrare la propria beauty routine con prodotti appositi e studiati per idratare il proprio tipo di pelle, per passare cos’ dalla detersione profonda alla giusta idratazione e protezione continua, giorno dopo giorno.

Secondo altri esperti infatti, il sale marino riesce a seccare i brufoli e ha proprietà antimicrobiche, va da sé che il resto della skin care routine si debba concentrare sull’idratazione. Qual è il giusto rapporto di sale marino/acqua quindi, affinché il Salt Water Face Spray risulti efficace?

Ecco come preparare e utilizzare lo spray anti acne:

aggiungere 1 cucchiaino di sale marino per ½ tazza di acqua tiepida

versare tutto in un flacone spray

agitare bene

spruzzare sul viso dopo averlo deterso

sul viso dopo averlo deterso passare all’idratazione

In questo modo la pelle potrà trarre solo i vantaggi del sale marino, senza perdere null’altro.