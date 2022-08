Cicatrici da acne: come eliminarle definitivamente

Chi soffre o ha sofferto di acne fa tutti i giorni i conti con i segni lasciati sulla pelle, si tratta di piccole cicatrici che faticano a sparire e che possono essere più o meno visibili sul volto. Nel migliore dei casi, una volta sconfitta l’acne grazie a trattamenti dermatologici all’avanguardia, ciò che resta sono i segni più difficili da far sparire.

Come fare allora per eliminare definitivamente le cicatrici da acne? Stando a quanto spiegato dagli specialisti e dai dottori esperti in questo campo, le cicatrici sono i segni lasciati da un’acne definitivamente guarita, questo significa che almeno il problema iniziale è stato risolto, e ora non resta che concentrarsi sui segni rimasti.

Cicatrici da acne, i trattamenti per eliminarle

Per provare a debellarle le cicatrici da acne del tutto, ci si può affidare a dei trattamenti professionali in centri estetici specializzati, e successivamente ad alcuni prodotti fai-da-te da abbinare sul lungo periodo. I trattamenti professionali più adatti per trattare le cicatrici lasciate dall’acne sono:

Laser CO2 frazionato , che elimina gli strati più superficiali della pelle, promuovendo la produzione di nuovo collagene, che sappiamo costituire la maggior parte dei tessuti connettivi.

, che elimina gli strati più superficiali della pelle, promuovendo la produzione di nuovo collagene, che sappiamo costituire la maggior parte dei tessuti connettivi. Filler con acido ialuronico , per riempire i piccoli solchi lasciati dalle cicatrici

, per riempire i piccoli solchi lasciati dalle cicatrici Peeling chimico, che agisce attraverso l’abrasione degli strati superficiali della pelle, per migliorarne la texture complessiva.

Cicatrici da acne, i prodotti da usare a casa

Per quanto riguarda la cura casalinga delle cicatrici da acne, esistono alcuni prodotti mirati per provare ad eliminarle e ad attenuarle, giorno dopo giorno. Le cicatrici da acne infatti non sono tutte uguali: molto dipende dall’entità del disturbo sofferto. Alcune cicatrici possono essere più profonde e visibili, altre meno: di conseguenza il trattamento di questi segni deve essere totalmente personalizzato. Vediamo insieme i migliori prodotti da provare.

Caudalie Scrubs Maschera Detox Istantanea

Caudalie Scrub Maschera Detox Istantanea Maschera detox adatta anche alle pelli più problematiche, per un effetto rigenerante immediato 23 € su Amazon Pro Effetto Detox istantaneo Contro Nessuno

Si tratta di una maschera Detox istantanea adatta a tutti tipi di pelle in special modo quelle acneiche, che purifica a fondo grazie all’argilla presente nella formula. L’acido glicolico poi agisce proprio per combattere l’acne e i segni lasciati da quest’ultima, promuovendo un turn-over cellulare. Va applicata circa due volte alla settimana, lasciando asciugare uno strato sottile di crema sul viso, per poi risciacquare con abbondante acqua.

Dr.Jart + Cicapair, Tiger Grass Re.Pair Siero

Dr. Jart + Cicapair Siero Tiger Erba Re.Pair Siero riparatore e rigenerante, ideale per andare a ripristinare la pelle ed eventuali segni lasciati dall'acne 89 € su Amazon Pro Made in Corea Contro Nessuno

Questo prodotto è stato formulato, come tutta la linea, in Corea: si tratta di un siero calmante adatto anche alle pelli più sensibili, riesce a disinfiammare e a ridurre gli arrossamenti, inoltre aiuta a ripristinare la pelle danneggiata, come quella che porta i segni dell’acne.

Florence – Bio Crema con Bava di Lumaca al 65% e Acido Ialuronico PURO 100%

Florence - Bio Crema con Bava di Lumaca al 65% e Acido Ialuronico PURO 100% Crema con bava di lumaca, vitamine e acido ialuronico, con effetti cicatrizzanti e lenitivi 19 € su Amazon 25 € risparmi 6 € Pro Con bava di lumaca Contro Nessuno

Questa crema è per il 65% composta da bava di lumaca, e contiene altri principi attivi funzionali come l’acido ialuronico e la vitamina C ed E. Inoltre contiene acido glicolico che, combinato con collagene ed elastina, agisce in modo rigenerante e levigante sulle cicatrici lasciate dall’acne sul viso. Il segreto sta nell’elicina, contenuta nella bava di lumaca che ha un effetto estremamente cicatrizzante rigenerante. Una manna dal cielo per la pelle compromessa da un disturbo invasivo come quello dell’acne. Il brand consiglia di usarla sia al mattino che alla sera con un’applicazione frequente e costante.

Gnapy – Scar Cream, Reduce and Repair

Gnapy - Crema per Rimuovere Cicatrici Chirurgiche, Acne e Smagliature Crema formulata appositamente per eliminare ed attenuare le cicatrici sulla pelle, comprese quelle lasciate dall'acne. 9 € su Amazon Pro specifica per diversi tipi di cicatrici cutanee Contro Nessuno

Questa crema è stata formulata proprio per ripristinare la pelle e levigare le superfici compromesse da cicatrici e segni lasciati dall’acne. Il brand consiglia un’applicazione quotidiana per vedere risultati a lungo termine: si tratta di una soluzione intensiva mirata ad attenuare cicatrici sulla pelle sia che questi siano di tipo chirurgico che lasciate dall’acne.