Unghie fragili: cause e rimedi naturali per rendere le unghie più forti e sane

Le unghie fragili di mani e piedi sono un problema abbastanza comune, che si verifica quando queste si presentano deboli e con tendenza a sfaldarsi o rompersi, perché prive di elasticità e predisposte, quindi, alla rottura.

Le cause di questo problema possono essere diverse e di varia natura, e nessuna di queste è da sottovalutare poiché potrebbero essere segnali di qualcosa di più serio e importante.

Scopriamo insieme le possibili cause e i rimedi naturali per rinforzare le unghie deboli.

Unghie fragili: le possibili cause

Come detto in precedenza le unghie rovinate, che si rompono o sfaldano, hanno svariate cause. Ecco le principali:

carenze vitaminiche e di sali minerali, ossia scarso apporto di calcio, di vitamina A, B e B12;

carenze nutrizionali a livello di proteine, cheratina, zinco, ferro e zolfo, dovute a un’alimentazione sregolata e sbilanciata;

allergie;

squilibri ormonali;

onicofagia;

fumo;

eccessive sedute di manicure e pedicure;

tenere spesso le mani in ammollo;

utilizzo di solventi o detersivi senza guanti;

iperattività tiroidea.

Come si presentano le unghie fragili?

Individuare la causa precisa delle unghie fragili può essere complicato, ma per rendersi conto del problema basta osservare le proprie mani. Infatti, le unghie fragili possono presentarsi sia con striature verticali (onicoressi) sia con sfaldamento graduale degli strati più superficiali del letto ungueale (onicoschizia lamellina).

Inoltre, le unghie deboli, non elastiche e con cuticole denotano una carenza di vitamina A e calcio, mentre i solchi sono un segno evidente di mancanza di ferro.

Se invece appaiono bombate, probabilmente vi sono problemi a livello del fegato, mentre la forma concava denota una carenza di ferro e anemia.

La presenza di macchie a forma di luna che spariscono sono indice di troppo stress, mentre le macchiette bianche sono un segno di carenza di proteine, mancanza di calcio e silicio.

Unghie fragili e che si spezzano: come prevenire?

Per prevenire le unghie fragili è necessario prestare attenzione alla propria alimentazione.

Infatti, una dieta non bilanciata e ricca di zuccheri, grassi saturi e alimenti processati può acutizzare il problema; di conseguenza, il consiglio principale è mangiare bene, seguendo un’alimentazione sana e bilanciata.

Ovviamente, a giocare un ruolo fondamentale non vi è solo la dieta ma anche le cattive abitudini, come l’onicofagia.

Per rinforzare le unghie è bene smettere di mangiucchiarle, evitare di utilizzare prodotti per la pulizia senza l’uso dei guanti e, soprattutto, prestare attenzione ai prodotti cosmetici che si utilizzano, come lo smalto semipermanente di bassa qualità e l’acetone perché non rispettano la salute e il benessere delle unghie.

Come rinforzare le unghie fragili

Per avere delle unghie sane e forti è importante curarle dall’interno, ossia seguendo una dieta bilanciata e ricca di tutti i micronutrienti.

Se non si riesce ad assumere ciò che serve attraverso il cibo, è consigliabile rivolgersi al proprio medico per iniziare un’integrazione specifica.

Per indurire le unghie, ecco le sostanze da assumere e quali alimenti ne contengono maggiori quantità:

ferro : migliora il metabolismo cellulare, ed è fondamentale per scongiurare una carenza che può causare le unghie che si sfaldano. Si trova nella carne rossa, nelle verdure di colore verde scuro e nei cereali arricchiti.

: migliora il metabolismo cellulare, ed è fondamentale per scongiurare una carenza che può causare le unghie che si sfaldano. Si trova nella carne rossa, nelle verdure di colore verde scuro e nei cereali arricchiti. calcio : favorisce la crescita delle unghie e le rinforza. Si trova principalmente in latte e derivati nel latte, yogurt compreso, ma è presente anche nei semi di sesamo e nelle verdure a foglia medio-larga.

: favorisce la crescita delle unghie e le rinforza. Si trova principalmente in latte e derivati nel latte, yogurt compreso, ma è presente anche nei semi di sesamo e nelle verdure a foglia medio-larga. acidi grassi Omega3 : prevengono la fragilità dell’unghia. Si trovano nel pesce grasso, come sgombro, sardine, trota e salmone.

: prevengono la fragilità dell’unghia. Si trovano nel pesce grasso, come sgombro, sardine, trota e salmone. zinco : fondamentale per favorire la crescita delle unghie. Questo minerale si trova nei cereali integrali, nei legumi, nel latte, nei formaggi e nelle uova.

: fondamentale per favorire la crescita delle unghie. Questo minerale si trova nei cereali integrali, nei legumi, nel latte, nei formaggi e nelle uova. vitamina A : importante per la crescita sana. Si trova nel latte, nelle uova, nelle carote, nelle verdure a foglia larga e nella frutta arancione.

: importante per la crescita sana. Si trova nel latte, nelle uova, nelle carote, nelle verdure a foglia larga e nella frutta arancione. biotina: fondamentale perché rende le unghie più forti e spesse. Potete assumerla da latte, frutta secca, uova e cereali.

Oltre a tutto ciò, il consiglio principale è limitare i traumi, lo stress e l’esposizione ad allergeni.

I rimedi naturali per le unghie fragili

Per curare le unghie che si sfaldano, deboli e che si spezzano, ecco alcuni rimedi naturali fai da te: