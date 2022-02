Anche Sonia Bruganelli cede al fascino della frangia a tendina, trend del 2022

Sonia Bruganelli è senza dubbio uno dei personaggi più discussi dell’edizione 2021/2022 del Grande Fratello Vip: per la prima volta sotto ai riflettori della tv in veste di opinionista del reality di Canale 5, si è fatta notare fin da subito per la sua determinazione e i suoi modi decisi. Modi che hanno diviso il pubblico tra chi la ama e chi la ritiene troppo “cattiva”. Quel che è certo, però, è che ha conquistato i fan anche con il suo stile.

Stile a cui ha deciso di dare una svolta con il nuovo taglio di capelli che ha sfoggiato nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, andata in onda il 7 febbraio. Come aveva già annunciato con una foto su Instagram, Bruganelli si è unita al nutrito gruppo di star che ha ceduto al fascino della frangia a tendina, il vero trend del 2022. Un taglio che le dona freschezza e un’aria sbarazzina, e che sottolinea i suoi lineamenti e i suoi meravigliosi occhi azzurri.

Morbida, voluminosa, leggermente aperta sulla fronte e con un taglio non troppo netto, la nuova frangia dell’opinionista del Gf Vip segue perfettamente la tendenza delle curtain bangs in stile Anni ’70 che sta letteralmente spopolando fin dalla fine del 2021. Il resto della chioma è lungo e leggermente scalato, e Bruganelli ha optato anche per un cambio di colore: un biondo più caldo e ramato, che dona più luminosità al viso.

Per accompagnare il nuovo look, l’opinionista ha scelto di cambiare anche lo stile degli abiti che solitamente indossa durante le puntate del Grande Fratello: abbandonati i blazer e gli abiti glamour e sofisticati, per il quarantesimo appuntamento del reality Sonia Bruganelli ha scelto un romantico vestito in pizzo nero, con il collo alto, le maniche lunghe e un body bianco a contrasto al di sotto, abbinato ad un paio di décolleté nere.