Le curtain bangs Anni '70 di Cecilia Rodriguez sono il trend dell'inverno 2022

Quando si parla di tendenze, Cecilia Rodriguez è sicuramente uno dei punti di riferimento (insieme alla sorella Belen). Su Instagram, l’influencer è in grado di conquistare i suoi 4,4 milioni di follower con ogni look: dagli outfit più casual a quelli più eleganti, Chechu non smette di ispirarci. E lo fa anche con il suo nuovo taglio di capelli, che si è già affermato come trend dell’inverno 2021/2022.

Capelli lunghi color cioccolato, dal taglio scalato reso unico dalla frangia a tendina. Quest’ultima è lunga, leggermente disordinata e aperta sulla fronte, ad incorniciare perfettamente il viso. Un dettaglio che rende il look dell’influencer decisamente femminile, ma allo stesso tempo sbarazzino, e che ci porta direttamente negli Anni ’70. Questo tipo di taglio, infatti, ha spopolato in quel periodo ma, nonostante siano passati più di quarant’anni, non ha mai perso il suo fascino.

E Cecilia Rodriguez ne è la dimostrazione: le sue curtain bangs addolciscono i lineamenti del suo viso e il taglio scalato dona più volume alla chioma lunga. Il suo look, infatti, è la perfetta ispirazione per chi ha i capelli lunghi fin sotto le spalle e vuole provare a sperimentare con la frangia, senza però optare per un taglio dritto, più difficile da gestire. In più, si tratta di un tipo di taglio che dona a qualunque tipo di viso e che può essere adattato a capelli lisci o mossi (anche ricci, con le giuste accortezze): il consiglio è quello di optare per uno styling che metta in risalto i ciuffi laterali della frangia a tendina, per ottenere un effetto in pieno stile seventies.