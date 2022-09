Sopracciglia sbiancate color platino, il look camaleontico di Kim Kardashian

Kim Kardashian ha deciso ancora una volta di stupire tutti con un nuovo look biondo platino, ma non solo. Dopo aver fatto discutere per aver indossato l’abito leggendario di Marilyn Monroe durante il Met Gala, ora è la volta delle sopracciglia sbiancate color platino. Tra look mozzafiato e gossip (recente è il chiacchierato divorzio da Kanye West e ancora più recente è la rottura dal fidanzato Pete Davidson), Kim Kardashian ha posato per la copertina del magazine Interview con un look decisamente inaspettato.

Lei, che possiede naturalmente pelle ambrata e capelli nero corvino, è apparsa con una capigliatura totalmente bionda platino, abbinata a delle insolite sopracciglia sbiancate. Il nuovo look è opera del noto hair stylist Chris Appleton, che ha scelto per lei un taglio medio lungo, scalato e biondissimo. Le ciocche attorno al viso sottolineano i lineamenti, ponendo l’accento proprio sulle sopracciglia, che appaiono anch’esse di colore biondo platino. C’è chi parla di look camaleontico, capace di far cambiare decisamente aspetto alla celebre Kim, e chi l’ha paragonata alla bionda americana per eccellenza, l’iconica Pamela Anderson.

Il nuovo look di Kim Kardashian e il trend delle sopracciglia sbiancate

Proprio nell’intervista concessa al mensile per cui ha posato, Kim ha parlato del suo nuovo look, confessando che “Lo terrò per un po’, credo che in autunno tornerò scura perché non voglio danneggiare i capelli. Penso che le bionde si divertono di più, con questa tinta mi sento davvero diversa”.

A primo impatto, sono proprio le sopracciglia sbiancate ad attirare l’attenzione negli scatti dell’influencer, ma Kim non è stata la prima ad azzardare l’abbinamento biondo platino tra sopracciglia e capelli. Prima di lei abbiamo visto anche Lady Gaga posare per alcuni scatti con quelle che sono chiamate anche “Bleached brows”, e Kendall Jenner, che proprio al Met Gala del 2022 è apparsa sul red carpet con i capelli scuri e le sopracciglia sbiancate. Nel suo caso, l’effetto risultava ancora più netto perché contrapposte ai capelli lunghi e scuri. Prima ancora di loro, c’è stata Miley Cyrus, che in fatto di look ha abituato il pubblico a grandi cambiamenti di stile.

La moda delle bleached brows sembrerebbe essere tornata nel 2021 dopo aver fatto il suo debutto nel lontano 2013, e rappresenta in un certo senso una specie di rivoluzione: dall’essere sempre state viste scure, intense e delineate, con l’effetto sbiancante color platino le sopracciglia sembrano quasi scomparire dal volto, togliendo in un certo senso espressività allo sguardo, a favore di un effetto sicuramente d’impatto. Chiaramente, molto dell’effetto finale dipende dal tono della pelle, dal colore degli occhi e dei capelli. In alcuni casi appaiono più “naturali” e armoniose, in altre invece staccano completamente con tutto il resto, come nel caso di Kim.

Sopracciglia sbiancate color platino, come realizzare il trucco di Kim Kardashian

Per chi volesse cimentarsi con le bleached brows e provare a ricreare lo stesso effetto visto su Kim Kardashian, si può optare per una soluzione “temporanea” realizzata con il make up, basta:

coprire le sopracciglia con lo stesso fondotinta usato per realizzare la base sul viso

passare la cipria per fissare tutto

usare un gel fissante apposito per sopracciglia

usare un ombretto dalla tonalità desiderata con il quale mascherare le sopracciglia

In alternativa, si può optare per la vera e propria decolorazione in un centro estetico (meglio evitare il fai da te), prendendo tutte le precauzioni del caso: le sopracciglia ci mettono mesi a ricrescere e potrebbe non essere facile liberarsi delle sopracciglia sbiancate.