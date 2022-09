Sticker Nail Art, le unghie stacca e attacca sono il trend dell'autunno 2022

Colorate, bianche e nere, grafiche o fantasiose: non sono del tutto una novità ma le unghie “stacca e attacca” promettono di essere il trend dell’autunno 2022: si tratta della Sticker Nail Art, che permette di realizzare infinite varianti di manicure grazie all’ausilio di piccoli accessori colorati, eleganti, pronti all’uso e perché no, anche divertenti.

Gli sticker per le unghie rappresentano il metodo più veloce e istantaneo per arricchire e customizzare la manicure. Si può optare per qualsiasi tipo di adesivo, e personalizzare così le proprie mani in base alle necessità. È infatti la stessa Sticker Nail Art a essere diventata un vero e proprio trend, non un tipo di adesivo in particolare: sintomo che questa tecnica ci accompagnerà per diverso tempo, grazie alla sua versatilità.

Ora che l’estate lascia spazio all’autunno, la Sticker Nail Art si veste per l’occasione e lo fa attraverso ad esempio adesivi a tema Halloween o che richiamano la natura che si prepara al riposo, attraverso i colori fantastici di questa stagione che vanno dal giallo al rosso, passando per il verde bosco, fino alle tonalità più scure.

In commercio esistono diversi tipi di adesivi per le unghie:

i più gettonati sono quelli che ricordano il meccanismo dei trasferelli e vengono chiamati “foil”: si immergono nell’acqua prima di essere applicati sull’unghia e poi si procede come al solito.

Esistono anche i classici adesivi che da un lato sono provvisti di una speciale colla che aderisce immediatamente all'unghia.

La Sticker Nail Art ha conquistato anche le celebrities e i brand che li producono sono svariati, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Gli adesivi permettono di far volare libera la fantasia: si può seguire un tema specifico, concettuale o cromatico, oppure affidarsi a linee e forme geometriche per un effetto più grafico.

Sticker Nail Art, come si applicano gli adesivi sulle unghie

Per realizzare una manicure creativa e precisa secondo questa tecnica, è necessario procedere per step:

Procedere con la propria manicure per sistemare, limare e preparare le unghie allo smalto, ( se necessario ovviamente rimuovere lo smalto precedente).

Stendere lo smalto e lasciarlo asciugare.

e lasciarlo asciugare. Aiutandosi con una pinzetta, bagnare l’adesivo (nel caso di foil) o prelevarlo direttamente dalla pagina degli adesivi e poggiarlo sull’unghia con una lieve pressione.

Sempre con l’aiuto della pinzetta, rimuovere la pellicola protettiva: l’adesivo sarà così trasferito permanentemente sull’unghia.

In alcuni casi potrebbe essere necessario tagliare con una forbicina l’eccesso dello sticker che resta fuori dall’unghia. Dipende molto anche dal tipo di decorazione che si è scelto di realizzare.

Per fissare la manicure, è possibile stendere uno strato di smalto top coat trasparente: tutto sarà così sigillato, fino alla prossima Sticker Nail Art.

Sticker Nail Art, tutti pazzi per gli adesivi per le unghie

Gli sticker durano in media quanto una manicure, con un tempo che va da una settimana a massimo 10 giorni, dopodiché sarà necessario rimuovere tutto e prepararsi per una nuova decorazione completa.

Quanto alla forma dell’unghia su cui applicare gli adesivi stacca e attacca, c’è da dire che tra le più gettonate c’è quella a forma di mandorla ma, data la loro versatilità, gli sticker vanno bene anche sulle unghie più corte e squadrate, riuscendo così in un solo gesto a valorizzare anche chi non vuole o non riesce a portare le unghie molto lunghe.