La French Manicure è tornata, ma è colorata!

Il mondo del beauty pone l’attenzione sulle mani con il ritorno della French Manicure ma in versione colorata. Questa nail art tradizionalmente pacata, naturale e versatile abbandona la classica combo cromatica nude+bianco per virare verso tinte vivaci ed energiche.

Ecco che la French Manicure si colora di nuances fluo, vitaminiche o pastello e diventa un trend del 2022. L’ispirazione? Arriva direttamente dagli gli anni 2000 in una nuova versione: sarà come a indossare una tavolozza di colori sulle unghie.

Il risultato è che si trasforma in un vero e proprio trend che suggerisce di giocare con la creatività e la fantasia. Dalla forma tonda a quella squadrata o ovale, la French Manicure colorata dona a ogni forma dell’unghia e crea l’effetto ottico di allungare le unghie e le mani rendendole più affusolate. Ma vediamo le varie tipologie di French Manicure colorate da sfoggiare.

La tecnica baby boomer

Tra le french manicure più in voga del momento c’è la tecnica baby boomer che consiste nello sfumare all’altezza della lunetta naturale dell’unghia un colore acceso. Il risultato? Non esiste una linea di demarcazione netta tra l’estremità dell’unghia e la sua base e lo smalto bicolore viene sapientemente sfumato per creare un effetto elegante ma super colorato. Per una sfumatura perfetta utilizzate un pennello a ventaglia o una spugna da picchettare sull’unghia per mescolare le due nuances.

La Revenge French Manicure

a classica French Manicure viene reiventata in una versione inedita e che capovolge letteralmente il suo processo di applicazione. Stiamo parlando della Revenge French Manicure, l’ultima novità del mondo nail art. Quest’ultima consiste nell’applicare una linea più o meno sottile e colorata non all’estremità dell’unghia ma alla base o al centro creando una netta distinzione cromatica che gioca con la contrapposizione di colori diversi. Per chi non vuole creare una manicure troppo vistosa basterà mantenere naturale la base e giocare con sottilissime linee colorate, magari da abbinare al look indossato.

French manicure multicolore

Tra le nail art più ambite e fotografate sui social del momento c’è la French Manicure multicolore. Per realizzarla è necessario dipingere le unghie con colori differenti ispirandosi all’arcobaleno. Il trend del momento suggerisce di virare verso tinte pastello da declinare sulle lunette delle unghie. Unica regola: ogni unghia dovrà avere un colore differente.

French manicure glitterata

Non solo multicolore, la French manicure si presenta in una versione nuova e ultra scintillante composta da smalti glitterati e super colorati. In questo caso sarà necessario applicare sulla base dell’unghia una nuances naturale e dall’effetto nude per creare una manicure sofisticata ideale anche per le cerimonie e gli eventi eleganti.

French manicure con disegni e adesivi

Dalle fiamme colorate ai disegni floreali passando per cuori, personaggi Disney e animaletti: la French Manicure può essere realizzata in una versione giocosa e divertente e si afferma come un vero e proprio trend da sfoggiare sulle unghie. Tra le manicure più richieste c’è quella realizzata con fiamme multicolore che ricreano in disegni super colorati il naturale fluttuare di una fiamma di fuoco e viene solitamente realizzata in tonalità neutre come il bianco e il nero o più profonde come il giallo e il rosso.