Quando si cerca ispirazione per un nuovo taglio non c’è niente di meglio che sfogliare la vetrina più in voga tra le vip e le influencer, cioè Instagram. È proprio su questo social network, fatto di immagini, che abbiamo trovato la foto di Ambra Angiolini e del suo long bob con frangetta. Un taglio iconico, perfetto per le chiome folte e che non passa mai di moda.

L’ex di Non è la Rai porta questo taglio ormai da tempo e le lunghezze ora sono cresciute, mentre la frangia resta la stessa: pari ma leggermente sfilata con un potere anti age indiscusso. Infatti, a vedere lo scatto di questa splendida quarantenne si nota l’aria sbarazzina che le conferisce l’acconciatura.

Il bob lungo con frangetta, piena ma non troppo, è uno dei tagli scelti da chi ha già passato l’adolescenza, ma non vuole rinunciare alla praticità e versatilità. Infatti questo look consente molteplici cambi di stile: coda alta, chignon, raccolti e perché no, anche le tanto amate wave, le onde morbide che si creano con la piastra.

Il bello dei tagli bob è che, pur non essendo lunghi, non sono nemmeno corti, una qualità che li rende classici e sempre di moda nel mondo dell’hair stylist. Riescono inoltre a valorizzare le diverse forme del viso e si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di struttura dei capelli. La lunghezza media dei bob incornicia l’ovale e la frangetta crea quell’aria da ragazzina spensierata.

Un taglio perfetto sia che si voglia mantenere il proprio colore naturale, come ha scelto di fare Ambra Angiolini, sia che si vogliano aggiungere sfumature a contrasto. L’unico accorgimento da non dimenticare mai è quello di mantenere la chioma sana e lucida, un piccolo trucco per ottenere un effetto anti aging naturale e di successo.