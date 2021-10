Tagli di capelli: i migliori per la generazione X

La generazione X, chiamata in inglese ”X generation” e indicata spesso con l’abbreviazione “gen X’, prende in considerazione i nati tra il 1965 e il 1979. Quelle della generazione X sono persone che tutti i giorni si interfacciano con le nuove tecnologie, ma che non dimenticano quel fascino vintage dell’essere cresciuti in modo “analogico”. È un passato recente, a cui si guarda con un pizzico di nostalgia e curiosità. Così, anche nelle scelte per quanto riguarda look e tagli di capelli, i nati in questa decade ricercano la stessa volontà di indipendenza e praticità.

Tra le celebrities simbolo di questa generazione, ci sono donne forti, personalità che hanno spaziato oltre al campo in cui le abbiamo viste diventare famose e che hanno saputo proporre i tagli di capelli migliori per valorizzare la bellezza di questa fascia d’età. Tra tagli corti e lunghi ce n’è per tutti i gusti, per tutti i tipi di viso e naturalmente per tutti i colori.

Capelli e generazione X: la frangia a tendina come Halle Berry

La frangia a tendina, meglio conosciuta come “curtain bangs”, è riuscita a conquistare tutti, persino la bellissima Halle Berry. Con la sua praticità e quella sorta di “via di mezzo” tra frangia e ciuffo, riesce a valorizzare il viso attraverso lievi livelli di scalatura, sempre attuali. La frangia a tendina è forse la migliore alternativa possibile alla frangia netta, che nonostante rimanga una taglio sempre alla moda e di grande fascino, non si addice a tutti e soprattutto richiede una maggiore attenzione nell’acconciatura.

Il long bob diventa lob: ispirazione Victoria Beckham e Michelle Hunziker

L’eterna Posh Spice Victoria Beckham è stata tra le prime celebrities a fare innamorare la generazione X del long bob, che ora viene chiamato semplicemente lob: si tratta di un taglio corto che dà quella sensazione di capelli sì corti ”ma non troppo”, giusto quel che basta per snellire e allungare le linee del volto con una pettinatura pratica e allo stesso tempo glamour, in tutte le sue versioni. Tra quelli della generazione X, è l’acconciatura più gettonata di chi decide di dare un taglio con il passato e abbandonare i capelli lunghi, scongiurando però il trauma di vedersi improvvisamente con i capelli troppo corti.

Tra le star della generazione X che hanno deciso di darci un taglio c’è anche Michelle Hunziker che offre un bellissimo esempio di taglio a metà strada tra il lungo e il corto. Si tratta di un perfetto lob che aiuta a passare da un look a un altro con facilità. È infatti perfetto sia liscio che mosso, oltre che fintamente spettinato.

Capelli scalati davanti come Jennifer Aniston

Tra le attrici che incarnano al meglio la generazione X, c’è senza dubbio Jennifer Aniston e la sua bellezza senza tempo che è rimasta intatta fin dai tempi di Friends, il telefilm cult che l’ha resa famosa. Il biondo iconico di Jennifer Aniston negli ultimi anni si è acceso e arricchito grazie a nuovi riflessi, ma il suo taglio rimane uno dei più amati dalla generazione X. Capelli lunghi fino alle spalle e scalatura davanti, sempre attuale e in grado di avvolgere e incorniciare perfettamente il viso.

Generazione X: la lunghezza media dei capelli perfetta è quella di Julia Roberts

Capelli luminosi, pieni e vibranti come quelli di Julia Roberts sono il chiaro esempio di un’acconciatura semplice e ondulata, perfetta per la generazione X che come abbiamo visto non vuole rinunciare alla praticità. Infatti regala movimento all’intero look con poche e semplici caratteristiche di base: Il taglio del capello è netto fino alle punte, e la piega è mossa al punto giusto tanto da far scivolare le dita tra le ciocche per spettinarla un po’.