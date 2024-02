Tooth gems e Grillz, tutto sul beauty trend dei gioielli sui denti

Il mondo del beauty ogni tanto fa un tuffo nel passato per recuperare trend dimenticati. Uno di questi è senza dubbio il ritorno dei gioielli per i denti, che stanno conquistando nuovamente il mondo della moda e della bellezza, portando con sé un’esplosione di creatività e personalità.

La moda è ciclica: tornano così i gioielli sui denti

Complice il revival degli anni 2000 e la rinascita delle tendenze Y2K reinterpretate in chiave moderna e trendy dalla Gen Z e dai Millennials, il trend dei gioielli per il viso e il corpo sta vivendo il suo momento d’oro. Gli stickers e le applicazioni gioiello applicati su varie parti del volto, inclusa la bocca, sono diventati un elemento distintivo per arricchire i nostri look quotidiani e serali, senza limiti di occasione.

Y2K è l’abbreviazione di “Year 2000” e si riferisce alle mode e agli stili popolari durante gli ultimi anni del 20º secolo e i primi anni del 21º secolo, particolarmente nel periodo che circonda il cambio di millennio. Queste tendenze sono caratterizzate da un’estetica distintiva che rifletteva l’innovazione tecnologica, la crescita di Internet e l’ascesa della cultura pop.

Le tendenze Y2K comprendevano una vasta gamma di stili, tra cui moda, musica, design e cultura pop. Ad esempio, nell’abbigliamento, le tendenze Y2K includevano pantaloni a vita bassa, top crop, tessuti lucidi o trasparenti, colori fluorescenti, accessori oversize e tute sportive. Nella musica, si vedeva una crescente popolarità della musica pop e dance e l’ascesa di artisti pop come Britney Spears, *NSYNC, e Beyoncé. Nel design, si osservavano influenze futuristiche e tecnologiche, con forme e materiali innovativi.

Le tendenze Y2K sono diventate un punto di riferimento per la cultura pop contemporanea, spesso reinterpretate e rivisitate in nuovi contesti e stili. Nel corso degli anni, c’è stata una sorta di nostalgia per questo periodo, con molte persone che rivisitano e riscoprono gli elementi distintivi di questa era attraverso la moda, la musica e altre forme di espressione culturale.

I gioielli sui denti tornano direttamente dagli anni ‘90

I gioielli per i denti, che una volta erano appannaggio esclusivo della scena dell’hip hop e del rap degli anni ’90 e 2000, sono diventati oggi accessori di tendenza grazie alla diffusione sui social media come Instagram e TikTok, nonché alle passerelle e agli editoriali di moda. Grillz e tooth gems non sono più riservati a una ristretta cerchia di superstar, ma sono diventati accessibili a tutti coloro che desiderano sperimentare e giocare con la propria immagine.

Le differenze tra Grillz e Tooth Gems

Celebrità di ogni genere, da Rihanna ad ASAP Rocky, da Rosalìa a Drake, hanno abbracciato questa tendenza, rendendola mainstream anche tra il pubblico comune. Ma cos’è esattamente la differenza tra grillz e tooth gems?

I grillz sono protesi metalliche rimovibili, realizzate in materiali preziosi come l’oro, l’argento o decorati con diamanti e altre pietre preziose. Possono coprire uno o più denti, fino a completare un’intera arcata dentale. L’applicazione dei grillz richiede una procedura più complessa, che coinvolge la creazione di un’otturazione dentale su misura

Le tooth gems, invece, sono più discrete e portabili. Si applicano direttamente sui denti con una colla speciale e possono essere singoli o formare disegni e figure come cuori, stelle o farfalle. Le tooth gems possono essere applicate direttamente sul dente con l'ausilio di una colla specifica che si solidifica grazie a lampade a luce blu.

Ma quanto durano questi gioielli dentali? Un tooth gem temporaneo può resistere fino a sei settimane con la corretta igiene orale, mentre uno semipermanente può durare dai sei mesi a un anno e può essere rimosso da un dentista al termine del periodo di utilizzo.

Il ritorno dei gioielli per i denti è dunque un chiaro esempio di come la moda e il beauty possano reinterpretare il passato in chiave moderna, permettendo a tutti di esprimere la propria individualità e creatività attraverso il proprio sorriso. Che tu preferisca un look discreto o audace, c’è un gioiello per i denti adatto a ogni stile e personalità.