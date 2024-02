Tutte pazze per il balayage francese: come funziona e a chi sta bene

Una delle ultime tendenze che sta spopolando in fatto di capelli sembra essere il balayage francese. Questa tecnica di colorazione dei capelli, nata a Parigi negli anni ‘70, ha conquistato il cuore di molte donne, grazie alla sua capacità di donare luminosità e naturalezza alla chioma.

Vi raccomandiamo... Con questi gloss puoi provare un nuovo colore capelli prima della tinta

Che cos’è il balayage francese

Il balayage francese, evoluzione del classico balayage, è stato riproposto nel 2018 da L’Oréal Paris Professionnel, e da allora ha fatto breccia nel mondo dell’hairstyling. Ma in cosa consiste esattamente e perché sta riscuotendo tanto successo?

A differenza del balayage tradizionale, il balayage francese prevede l’applicazione di schiariture di piccole ciocche di capelli a mano libera, seguite da una colorazione mirata. Questo metodo, che richiede grande precisione e maestria da parte dell’hair stylist, permette di creare giochi di ombre e di luce che donano profondità e dimensione alla chioma.

Le differenze dal balayage tradizionale

Il balayage francese e quello tradizionale presentano diverse differenze che delineano le rispettive caratteristiche e applicazioni. Il balayage francese si distingue per la sua tecnica avanzata, che prevede l’applicazione di schiariture mirate a mano libera, utilizzando sezioni sottili di capelli per una precisione maggiore. Questo metodo è finalizzato a creare profondità e dimensione alla chioma attraverso giochi di ombre e luce, concentrati soprattutto intorno al viso per illuminarne l’incarnato. Inoltre, la sua particolare tecnica “a due punti” garantisce un effetto naturale nel tempo, con una ricrescita meno evidente grazie alla schiaritura delle radici.

D’altro canto, il balayage tradizionale si basa sull’applicazione a mano libera di colori più chiari, senza la necessità di una precisione estrema nella scelta delle sezioni di capelli. Pur offrendo un look solare e naturale, il balayage tradizionale può presentare una ricrescita più evidente nel tempo, richiedendo un ritocco più frequente. In definitiva, entrambe le tecniche sono ampiamente apprezzate nel mondo della hairstyling, offrendo risultati spettacolari e personalizzati per ogni cliente.

i passaggi fondamentali per realizzare un perfetto balayage francese

Innanzitutto, è necessaria un’attenta consulenza con un professionista per individuare il colore più adatto alle proprie caratteristiche, dalla base naturale al tono della pelle, passando per la personalità e la forma del viso. È proprio questa personalizzazione che rende ogni balayage unico e su misura per chi lo porta.

per individuare il colore più adatto alle proprie caratteristiche, dalla base naturale al tono della pelle, passando per la personalità e la forma del viso. È proprio questa personalizzazione che rende ogni balayage unico e su misura per chi lo porta. Una volta scelto il colore, si procede con la tecnica “a due punti”, che consiste nell’applicare il colore in modo da lasciare ombra sulle radici e rendere la ricrescita praticamente invisibile. Questo garantisce un effetto naturale e una ricrescita meno evidente nel tempo.

Il processo si articola in due step principali:

il primo, in cui si creano le schiariture delicate e naturali utilizzando un decolorante specifico, e il secondo, in cui si applica un gloss illuminante per rendere i capelli tridimensionali e luminosi.

utilizzando un decolorante specifico, e il secondo, in cui si applica un gloss illuminante per rendere i capelli tridimensionali e luminosi. Infine, si completa con l’applicazione della nuance desiderata, che conferisce al risultato finale quel tocco di glamour tanto ricercato.

Quali sono i vantaggi del balayage francese rispetto ad altre tecniche di colorazione? In primo luogo, la sua capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di capello, colore e incarnato, valorizzandone la bellezza in modo naturale ed elegante. Inoltre, grazie alla sua particolare tecnica, la ricrescita risulta meno evidente, permettendo di mantenere il colore luminoso e uniforme nel tempo.

È importante ricordare che quando si tratta di colori e decolorazioni, è fondamentale affidarsi a un professionista esperto che sappia consigliare e realizzare il colore più adatto alle proprie esigenze, garantendo un risultato impeccabile e rispettoso della salute dei capelli. Il balayage francese si conferma una delle tendenze più amate del momento, capace di regalare alla chioma un tocco di freschezza e luminosità, perfetto per tutte le donne che desiderano un look naturale e glamour allo stesso tempo.