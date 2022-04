Con questi gloss puoi provare un nuovo colore capelli prima della tinta

Le temperature più miti e le stagioni più calde suscitano spesso in molte persone il desiderio di provare a cambiare colore di capelli. Che si tratti di piccoli riflessi oppure di cambi drastici, scegliere un altro colore però può risultare difficile, specie se non si è abituati a stravolgere la propria immagine e non si conosce l’effetto finale.

Una soluzione intermedia per cominciare ad avere a che fare seriamente con i nostri capelli potrebbe essere rappresentata da alcuni gloss, dei prodotti lucidanti e tonalizzanti per i capelli, che possono esaltare il colore di base e ravvivare piccole sfumature, tirando fuori la luce nascosta tra le ciocche, senza di fatto alterarne il colore.

Gloss per capelli, vantaggi e proprietà

Il gloss di cui stiamo parlando è un trattamento semipermanente privo di candeggina o ammoniaca, si deposita sui capelli senza schiarirli e sfibrarli e ne esalta tutte le sfumature. In questo modo si potrà cominciare a giocare con i toni caldi e freddi e capire cosa fa più al caso nostro. Ad esempio, i toni caldi e ambrati faranno brillare i capelli sotto al sole, dando quella sensazione di capelli baciati dal sole senza però compromettere il colore naturale.

Inoltre, questo tipo di prodotti sono una buona alternativa per provare a cambiare colore di capelli prima di azzardare con una tinta vera e propria. Solitamente si lasciano in posa pochi minuti per poi risciacquare sotto abbondante acqua, come si fa in genere con una semplice maschera o impacco nutriente per capelli.

Ricapitolando, i vantaggi di questi gloss sono:

Assenza di ingredienti aggressivi come l’ammoniaca

Esaltano le sfumature naturali dei capelli, come riflessi dorati e piccoli colpi di sole

i capelli tinti Aggiungono tridimensionalità al colore dei capelli

al colore dei capelli Lasciano i capelli lucidi e aiutano a chiudere le doppie punto sul fusto del capello.

Gloss capelli, i migliori da provare con il fai da te

Il vantaggio di questi gloss cosí versatili è rappresentato anche dal fatto che possono essere trattamenti fai da te, da provare nell’ambiente rassicurante di casa propria. Ecco alcuni prodotti pronti per essere acquistati e provati in autonomia, resta solo da scegliere il colore più adatto:

Collistar Magica CC Capelli Cura e Colore

Collistar Magica CC Capelli Cura e Colore Castano, Maschera riflessante Maschera gloss ideale per ravvivare il proprio colore di capelli ed esaltare i riflessi naturali 11 € su Amazon Pro Aggiunge riflessi e ravviva il colore Contro Non copre capelli bianchi

Maschera riflessante per capelli naturali e colorati, intensifica e ravviva il colore, nutre e idrata i capelli. Ideale da usare sia su capelli naturali che su capelli tinti: nel primo caso intensifica e dona brillantezza al colore naturale facendo emergere i riflessi naturali, nel secondo invece riesce ad arrivare e donare luminosità alla tinta. Disponibile in diverse tonalità, da scegliere in base al proprio capello e per giocare con i colori qualora si volesse provare una nuova tonalità.

Wella Professionals Maschera Color Fresh Golden Gloss

Wella Professionals Maschera Color Fresh Golden Gloss 150 ml Maschera gloss disponibile in diverse tonalità per ravvivare il proprio colore di capelli, sia che sia naturale che tinto. 11 € su Amazon Pro Illumminante e ravvivante Contro Non è una tinta quindi non copre i capelli bianchi

Maschera Gloss pigmentata e senza ammoniaca, ideale per ravvivare il proprio colore di capelli. Si tratta di un vero e proprio trattamento da fare a casa in soli 10 minuti. Formula ricca di ingredienti che si prendono cura dei capelli, e che riescono a dare una rinfrescata al proprio colore. Contiene olio di avocado ed è formulata senza siliconi e senza ingredienti di origine animale. Anche questo prodotto è disponibile in varie tonalità da scegliere in base al risultato finale che si vuole ottenere.

Oyster Directa Maschera Colorante Ristrutturante – Tonalizzante

Oyster Directa Maschera Colorante Ristrutturante e Tonalizzante Maschera gloss colorante e ravvivante, ricca di ingredienti che danno corposità e nutrimento ai capelli. Disponibile in. Diverse tontalità. 10 € su Amazon Pro Nutriente e tonalizzante Contro Nessuno

Maschera colorante e ristrutturante disponibile in sei nuance differenti. Un Gloss ideale per intensificare la propria colorazione e ravvivare i capelli donando loro nuovi riflessi. Contiene olio di oliva, zenzero e burro di cacao che aiutano a nutrire i capelli, per un risultato luminoso e corposo.