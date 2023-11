Uncanny valley: l'inquietante make-up robot umanoide trend su TikTok

Il mondo dei social media è sempre in fermento per nuove tendenze, ma c’è un nuovo fenomeno che sta spopolando su TikTok che sta suscitando curiosità e, allo stesso tempo, inquietudine: l’Uncanny valley, un trend che trasforma il volto umano in quello di un robot.

Che cos’è l’Uncanny valley

Ma cosa è esattamente l’Uncanny valley e perché spaventa così tanto? Il termine, coniato dal ricercatore giapponese Masahiro Mori negli Anni Settanta, si riferisce alla sensazione di disagio che proviamo quando ci troviamo di fronte a una creazione che assomiglia a un essere umano, anche se non lo è. È come se il cervello, in attesa di riconoscere una persona, percepisca qualcosa di innaturale e artificiale, generando un senso di inquietudine, tanto che l’aggettivo “uncanny” si traduce appunto in “inquietante”, “strano” o “misterioso”.

Su TikTok, piattaforma che ha fatto da trampolino di lancio a molti trend, alcuni creator hanno deciso di sperimentare con il make-up per ricreare questo effetto, utilizzando fondotinta, correttore, illuminante, eyeliner, mascara e rossetto per trasformare i propri lineamenti in quelli di un robot. Il risultato? Uno spettacolare effetto visivo che ha affascinato e spaventato contemporaneamente gli spettatori.

L’elemento chiave di questo trend non è solo il make-up: alcuni creator usano audio tratti da videogiochi o film di fantascienza, o mimano espressioni facciali robotiche, aumentando così il senso di inquietudine.

Come è nato il trend Uncanny valley e perché ha avuto così tanto successo?

Il primo a lanciare questo fenomeno è stato un video di Zara, conosciuta su TikTok come @alkiiwii, in cui truccata da androide dice: “Io esisto solo grazie all’intelligenza degli umani che mi hanno progettato”. Il video ha ottenuto oltre 15 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti, tra stupore e timore. Da quel momento, gli hashtag #uncannyvalley, #uncannymakeup o #robotmakeup sono diventati virali, alimentando la diffusione di questa straordinaria tendenza.

Ma perché ha avuto così tanto successo? Questo trend potrebbe rispecchiare le nostre inquietudini sul futuro, sulla tecnologia e sull’intelligenza artificiale, mettendoci di fronte alle nostre stesse paure e alla ricerca della nostra identità. Oppure potrebbe semplicemente giocare sul piacere di sperimentare con il make-up, creando effetti sorprendenti.

Per coloro che vogliono cimentarsi nel make-up Uncanny valley, ecco alcuni consigli:

Utilizzare un fondotinta più chiaro del proprio colore naturale e applicarlo uniformemente sul viso, comprese labbra e sopracciglia, con l’ausilio di un correttore per eventuali imperfezioni.

del proprio colore naturale e applicarlo uniformemente sul viso, comprese labbra e sopracciglia, con l’ausilio di un correttore per eventuali imperfezioni. Creare punti luce sul naso, sugli zigomi, sul mento e sotto le sopracciglia con un illuminante liquido o in polvere per ottenere un aspetto lucido e metallico.

sul naso, sugli zigomi, sul mento e sotto le sopracciglia con un illuminante liquido o in polvere per ottenere un aspetto lucido e metallico. Utilizzare eyeliner nero per tracciare sottili linee lungo le ciglia superiori e inferiori, e disegnare piccole linee verticali sulle palpebre, simili a scanalature. Applicare mascara nero per ciglia più lunghe e definite.

per tracciare sottili linee lungo le ciglia superiori e inferiori, e disegnare piccole linee verticali sulle palpebre, simili a scanalature. Applicare mascara nero per ciglia più lunghe e definite. Colorare le labbra con un rossetto nude o rosa chiaro, senza superare il contorno naturale, e applicare un gloss trasparente per maggiore lucentezza.

o rosa chiaro, senza superare il contorno naturale, e applicare un gloss trasparente per maggiore lucentezza. Per i capelli, puoi optare per una parrucca dai capelli lisci e lucenti, oppure per una coda di cavallo o uno chignon. L’aggiunta di accessori come occhiali da sole, lenti a contatto colorate, piercing o gioielli metallici può ulteriormente arricchire l’aspetto.

L’Uncanny valley si conferma come un’interessante e spaventosa espressione artistica attraverso il make-up. È capace di suscitare emozioni contrastanti e di catturare l’attenzione di un vasto pubblico in cerca di innovazione e originalità.