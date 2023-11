Drama make-up è il nuovo trend beauty ispirato a I Leoni di Sicilia?

Il mondo del beauty è in costante evoluzione, e spesso trova ispirazione in luoghi ed epoche storiche del passato. Uno dei trend più intriganti e affascinanti di questa stagione sembra essere legato a una serie televisiva italiana che ha catturato l’attenzione di molte persone: “I Leoni di Sicilia“.

La serie, diretta da Paolo Genovese e basata sull’omonimo romanzo di Stefania Auci, narra le vicende della famiglia Florio, una dinastia di armatori e imprenditori originari della Calabria che ha conquistato il cuore e il palcoscenico della Sicilia nell’Ottocento, diventando una delle famiglie più influenti e ricche di tutta l’Italia.

La storia dei Florio e de I leoni di Sicilia

La storia dei Florio è una storia di ambizione, desiderio di riscatto e lotta per il potere. I fratelli Paolo e Ignazio Florio lasciano la loro terra natia, la miseria di Bagnara Calabra, per cercare fortuna a Palermo. Lì, aprono un’aromateria che, in breve tempo, si trasforma in un’attività di successo, portando loro ricchezza e influenza. Tuttavia, è il figlio di Paolo, Vincenzo Florio, che trasforma Casa Florio in un vero e proprio impero commerciale. Grazie alla sua visione imprenditoriale, la famiglia Florio si dedica al commercio di spezie, tonno, zolfo e navi durante gli anni dell’Unità d’Italia. La sua ambizione è essere accettato dalla nobiltà palermitana, e per farlo, cerca di sposare una donna di nobili origini. Ma il destino gli riserva un amore folle per una borghese, Giulia Portalupi, che lo distoglie dalle sue ambizioni aristocratiche.

Il drama make-up ispirato ai Leoni di Sicilia

L’ispirazione per il trend beauty chiamato “Drama Make-Up” sembra derivare proprio da Giulia, interpretata dall’attrice Miriam Leone. Giulia è un personaggio forte e determinato, con un fascino senza tempo.

Manuele Mameli, make-up artist di talento, ha colto questa ispirazione e ha creato un look che richiama l’eleganza e lo stile dell’epoca in cui si svolge la storia. I colori caldi utilizzati nel “drama make-up” evocano sia l’atmosfera del passato che le spezie, che giocano un ruolo centrale nella stagione autunnale e che erano un elemento chiave nel commercio della famiglia Florio.

Questo make-up potrebbe sembrare complicato a prima vista, ma in realtà è abbastanza semplice da realizzare. Il fulcro di questo stile è il trucco degli occhi, quindi potete sentire liberi di preparare la base del viso che preferite. Manuele Mameli ha iniziato creando una base luminosa e uniforme, per poi concentrarsi sul “Drama Make-Up” vero e proprio.

Il primo passo consiste nell’applicare una matita marrone sfumata su tutto l’occhio: sopra, sotto e all’interno. Questo passaggio è fondamentale per creare un look elegante e intenso.

sfumata su tutto l’occhio: sopra, sotto e all’interno. Questo passaggio è fondamentale per creare un look elegante e intenso. Per fissare la struttura creata con la matita, si applica un ombretto shimmer dalle tonalità calde. Questo conferisce brillantezza e un tocco di glamour al trucco.

dalle tonalità calde. Questo conferisce brillantezza e un tocco di glamour al trucco. Successivamente, si aggiunge un punto luce nell’angolo interno dell’occhio per aprire lo sguardo e si utilizza un colore di transizione tra la palpebra mobile e la palpebra fissa.

nell’angolo interno dell’occhio per aprire lo sguardo e si utilizza un colore di transizione tra la palpebra mobile e la palpebra fissa. Infine, per completare il look, si applica il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori per dare maggiore intensità allo sguardo.

Il “drama make-up” si ispira a un’epoca di sfarzo e ambizione, proprio come la storia dei Florio ne “I Leoni di Sicilia”. Questo stile cattura l’essenza di un’era passata, combinandola con un tocco di modernità. Quindi, se volete sentirvi come una protagonista di una storia d’epoca o semplicemente desiderate esplorare un nuovo trend beauty, il “drama make-up” potrebbe essere la scelta perfetta. Provate anche voi a unire l’eleganza e il fascino dell’Ottocento con la creatività e l’espressione di oggi, creando un look unico e affascinante.