Uno sguardo luminoso e un’acconciatura da sogno. È questo che emerge dallo scatto pubblicato su Instagram da Valentina Ferragni, designer di gioielli e sorella dell’influencer di moda più famosa del mondo. La 29enne riesce ad essere in splendida forma anche nei suoi look più semplici.

È proprio la naturalezza ad emergere nell’immagine condivisa con i follower, nella quale si consacra l’acconciatura perfetta da replicare nel 2022. Si tratta di un piccolo chignon alto, realizzato raccogliendo soltanto i capelli che appartengono alla parte superiore della testa. Le restanti ciocche, invece, restano sciolte, e scivolano sulle spalle in morbide onde.

Sempre capace di colpire nel segno, il look scelto da Ferragni è una versione alternativa alla classica mezza coda, evergreen fra le acconciature di tutti i tempi. Quelle che si imparano a ricreare fin da bambine, soltanto con l’aiuto di un pettine, un elastico e qualche forcina.

Una pettinatura che si realizza molto facilmente e anche con velocità. Perfetta per le occasioni casual, rappresenta una valida alternativa alla classica coda di cavallo a cui ci si affida quando non c’è tempo per un hairstyle complicato o non si ha abbastanza inventiva.

Si può inoltre scegliere una piega mossa o liscia da abbinare al tutto, lasciando magari qualche ciocca frontale libera. Per uno stile ancora più giovanile, poi, si può optare per due piccoli chignon invece di uno, sul lato sinistro e destro del capo.

Gli enormi occhi azzurri di Valentina Ferragni colpiscono come fari, contornati da un leggero make up nude. Come outfit, una felpa e una t-shirt, mentre l’hair look spettinato si conferma perfetto per lasciare il segno durante le occasioni più rilassate.