Ci risiamo, dopo il look intercettato da Giulia Salemi, che si è riconosciuta in uno indossato da Emily Cooper nella celebre serie Emily in Paris, anche Valentina Ferragni si è ritrovata a vedere i suoi outfit sfilare sul piccolo schermo.

La sorella minore di Chiara Ferragni, ormai popolare designer di gioielli, ha intercettato un suo vestito nello show Netflix, dove la protagonista Lily Collins ha mostrato un abito identico al suo. Non solo.

Pare, inoltre, che siano diversi i look che Valentina ha scovato nella serie e che sono uguali ai suoi. Lei ci scherza su e posta su Instagram una sequenza di scatti a dimostrazione di quello che ha scoperto e nella didascalia scrive: “Emily in Paris or Valentina in Milano?”.

Nelle foto la somiglianza tra gli outfit è lampante: il primo è un abito nero con una grande fiocco rosa sul décolleté, il secondo è un basco rosso in perfetto stile parisienne, mentre il terzo è il casco griffato Dior indossato da Emily nella serie e da Valentina per le vie meneghine.

Tantissimi i commenti di fan e follower della giovane imprenditrice digitale, qualcuno lascia persino intendere che l’influencer volesse fare un paragone. Ma lei prontamente risponde: “Nessun paragone. Semplicemente per ridere! Solo che guardando la seconda stagione ho pensato ‘anche io l’ho messo!'”. Ma niente da fare i commenti sono stati troppi, tanto da dover intervenire a mezzo stories per chiarire il perché del post: