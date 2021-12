Valentina Ferragni e la sua tuta da sci ci dimostrano come si possa essere super glamour anche ad alta quota. La piccola di casa Ferragni, ormai affermata designer di gioielli e icona di stile, sta trascorrendo le sue vacanze di fine anno in montagna a Madonna di Campiglio in Trentino-Alto Adige, insieme a parenti, amici e al suo fidanzato, Luca Vezil.

Giorni di festa per tutta la family, complice anche il Natale appena trascorso ovviamente, ma anche per la lieta notizia dell’arrivo di un nuovo bebè. Francesca Ferragni, la seconda del celebre trio, ha infatti da poco annunciato di essere in dolce attesa. Non solo. La giovane imprenditrice ha anche compiuto 29 anni il 29 dicembre 2021.

Insomma, i motivi per cui festeggiare non sono mancati ed ecco quindi che l’influencer da 4 milioni di follower sta passando giorni sereni e felici a bordo pista e, aggiungiamo noi, con tanto stile. Valentina Ferragni ha portato la moda sugli sci indossando una tuta ultra chic pied de poule, un’iconica fantasia black and white che da secoli ancora non smette di stupirci.

Ecco quindi come essere trendy anche ad alta quota: niente più colori fluorescenti e vistosi ma spazio a una tuta da sci elegante e confortevole. Il pied de poule è l’idea perfetta per i look, sulla neve poi è favoloso, e i trend autunno-inverno 2021-2022 sono d’accordo con noi.

Dalle gonne dello street style, ai blazer, fino a cappotti e giubbini: il bianco e nero di questa fantasia, ma anche rivisitato nei toni del blu e del rosso, ha letteralmente spopolato nella moda dell’ultima stagione.