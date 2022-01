Quando Vittoria Puccini si cala in un ruolo, lo fa in tutto e per tutto. Anche con il colore dei capelli. Per interpretare Elena Zonin nella nuova fiction di RaiUno Non mi lasciare, infatti, l’attrice ha optato per una chioma dai toni caldi, ramati, con un colore brillante che vira verso l’arancione mano a mano che arriva alle punte. Un look del tutto nuovo per Puccini, che nel corso della sua carriera ci ha abituati a continui cambi di tagli e colori per esigenze di copione.

Questa volta l’hairstylist dell’attrice ha scelto per lei un effetto degradé, che dalle radici di un castano scuro simile al colore naturale dei suoi capelli, diventa più chiaro e decisamente più caldo, con meravigliosi riflessi rossi e arancioni. Un look che Puccini ha scelto di mantenere anche una volta finite le riprese della fiction, anche se in una versione leggermente più delicata, e che si sposa benissimo con il suo incarnato chiaro e ricco di lentiggini, illuminandolo.

“La base rimane più scura per creare profondità mentre la lunghezza è di qualche tonalità più chiara e dorata per rendere sfumato al massimo il passaggio vero le punte chiare, ottenendo così un effetto più luminoso. In questo modo, si dona luce alla nuance calde dei nocciola, tipici dell’autunno“. Così l’hairstylist di Vittoria Puccini, Claudio Furini, ha descritto a Elle il colore che ha realizzato su di lei per le riprese di Non mi lasciare. Un colore che dona anche a chi ha la pelle leggermente più olivastra, che viene esaltata e illuminata dai riflessi ramati.

Ma ancora una volta l’attrice ha dovuto cambiare look, questa volta per il set di un nuovo film, Praticamente orfano, di cui è protagonista insieme a Riccardo Scamarcio. Per questa interpretazione, infatti, Puccini è tornata ad un classico castano, decisamente più simile al suo colore naturale. Ma, una volta terminate le riprese, ha scelto di optare nuovamente per il degradé, come abbiamo visto nelle sue ultime apparizioni televisive.