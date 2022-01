Vittoria Puccini regina di eleganza: ecco i suoi outfit più belli

È un periodo ricco di impegni per Vittoria Puccini. L’attrice, infatti, poco dopo aver terminato le riprese de La fuggitiva – che arriverà su RaiUno nella primavera del 2022 – si è buttata a capofitto nella sua nuova fatica, la fiction Non mi lasciare, in onda sulla rete ammiraglia Rai a partire dal 10 gennaio 2022. Nella serie, Vittoria Puccini interpreta Elena Zonin, una poliziotta che si occupa di reati informatici, che si troverà coinvolta in un’indagine molto pericolose.

Un momento davvero proficuo per la sua carriera, che l’attrice ha portato avanti negli anni dimostrando bravura e serietà. Ma a conquistare, oltre alle sue capacità recitative, è senza dubbio l’innata eleganza di Puccini, che si riflette negli outfit sempre raffinati che indossa. Infatti, che si tratti di una passeggiata in centro o di una sfilata sul red carpet, l’attrice non perde mai il suo tocco elegante. Vediamo, dunque, quali sono i suoi look più belli.

Sul red carpet della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, Vittoria Puccini è apparsa impeccabile con un abito di Valentino in tulle semplicemente perfetto. Nelle tonalità del verde, monospalla, il vestito si stringe in vita per poi scendere morbido fino ai piedi e presenta una manica ampia e trasparente sempre in tulle. L’attrice, per mettere in evidenza lo scollo dell’abito, ha optato per un’acconciatura particolare: un raccolto molto chic ed elegante.

Un abito a sirena rosa, in satin, per un evento a Forte dei Marmi. Qui Vittoria Puccini sfoggia un vestito rosa cipria con una fascia in vita e spalline sottili. L’abito è molto aderente, lungo fino ai piedi, e mette in evidenza la silhouette dell’attrice. Capelli sciolti e una collana Bulgari completano un outfit elegante e molto raffinato.

Ma lo stile dell’attrice è altrettanto raffinato anche lontano dal red carpet o eventi mondani: Vittoria Puccini riesce a mantenere la sua innata eleganza anche con un semplice cappottino e dei jeans, un look da tutti i giorni assolutamente da imitare. Mentre cammina per Roma, infatti, l’attrice sfoggia un cappottino nero con pelliccetta bianca e un paio di jeans scuri a sigaretta. Sotto una semplice maglietta nera per un look sportivo ma di classe.

Qui Vittoria Puccini indossa un outfit tutto ispirato alla maison Valentino: una camicetta gialla con fiocco (che l’attrice sceglie di lasciare sciolto) e che scende morbido sulla meravigliosa gonna pantalone magenta, lunga appena sotto al ginocchio. Sopra una giacca cammello lasciata aperta e ‘appoggiata’ sulle spalle. Una pochette, sempre di Valentino, completa questo outfit super.