Vittoria Puccini torna a farci sognare con un look molto elegante indossato durante il lancio della nuova fiction a cui ha partecipato, Non mi lasciare, in onda su RaiUno dal 10 gennaio 2022. Protagonista indiscusso è un indumento decretato da molte donne come il capo d’abbigliamento più importante nella storia della moda: il tubino nero.

Lo ricordiamo già negli Anni ’60, indossato da Audrey Hepburn nel celebre film Colazione da Tiffany. Si tratta di un abito che ha dimostrato di saper resistere allo scorrere del tempo e non ha mai smesso di fare tendenza.

La versione invernale scelta da Puccini è un perfetto connubio di sensualità e raffinatezza. Il vestito aderente, modello longuette, segna perfettamente la silhouette dell’attrice e scivola dritto fino ai polpacci. La parte del top è leggermente più morbida, contraddistinta da scollo dritto e maniche a tre quarti.

La caratteristica principale del tubino è una profonda scollatura sulla schiena, che gioca in contrapposizione con l’austerità del davanti, creando un effetto che mescola semplicità e glamour. Il vestito, firmato Fendi, è rigorosamente nero, tonalità chiave nelle occasioni più formali, che gioca a contrasto con gli stivali bianchi indossati dall’attrice.

Con questo outfit Puccini appare radiosa. Le rende giustizia anche il make up delicato, caratterizzato da un rossetto nude color rosa chiaro e un ombretto brillantinato della stessa nuance. Trucco che mette ancora più in risalto i suoi occhi azzurri.

Anche l’hairstyle è leggero: i capelli rossi dell’attrice si presentano sciolti in morbide onde che cadono tutte da un lato, lasciando scoperto il dettaglio della scollatura posteriore del vestito. Per finire, anelli e orecchini dorati che le regalano un tocco di luce.