Wolf cut, a chi sta bene il caschetto delle star

Un taglio di capelli è tornato a farsi vedere direttamente dagli anni ‘80. Si tratta del Wolf Cut, che ha stregato alcune celebrities. Tra loro c’è Kristen Stewart, che ha deciso di optare proprio per questa acconciatura, a metà strada tra il Mullet e lo Shag.

A realizzare il taglio dell’attrice, ambasciatrice di Chanel, è stato l’hairstylist Adir Abergel, che su Instagram ha condiviso i momenti in cui ha dato vita al nuovo taglio della sua musa. Adir è l’uomo di fiducia anche di altre famosissime attrici, tra cui spicca il nome di Charlize Theron e Jennifer Lawrence.

Wolf Cut, le caratteristiche del caschetto anni ‘80 che piace alle celebrities

Si tratta senza dubbio di un taglio audace e corto, una sorta di caschetto rivisitato che prende spunto da altri tagli sfilati. Il suo punto di forza è la capacità di rendere voluminosi qualsiasi tipo di capelli. Davanti e intorno al viso, i vari livelli di scalatura sono personalizzati in base al volto che l’hair stylist deve incorniciare e la fronte è coperta da una leggera e sfilacciata frangetta. Il look, infine, è volutamente spettinato.

Wolf cut, dalle dive del passato alle star di oggi

Abbiamo detto che il Wolf Cut si ispira al Mullet e allo Shag: il primo è stato riportato in auge da Rihanna nei primi anni Duemila, risulta molto corto nella parte frontale della testa, mentre ha ciuffi più lunghi sulla parte posteriore, sulla nuca. Nel tempo è stato scelto anche dalla pop star Miley Cyrus e Ursula Corbero (star della serie Netflix La Casa di Carta).

Il secondo, invece, ha fatto il suo debutto forse ancora prima del Mullet, all’incirca negli anni ‘70, ed è stato reso celebre da dive da copertina del calibro di Farrah Fawcett, Debbie Harry e Jane Fonda. Arruffato, spettinato e voluminoso, lo Shag è caratterizzato anch’esso da diverse scalature disposte su più livelli.

Wolf Cut, per chi è consigliato il taglio delle star

Da qui nasce il Wolf Cut sfoggiato da Kristen Stewart: “Dicono che un nuovo taglio porti un nuovo anno. Mi sono divertito così tanto a portare nuova energia attraverso le trasformazioni dei capelli quest’anno. Come quando ho tagliato i capelli di Kristen Stewart per la campagna Chanel ’22” ha spiegato su Instagram Adir Abergel.

Il Wolf Cut è indicato per tutti i tipi di viso, seppur debba essere personalizzato dall’hair stylist in base alle caratteristiche del volto. Le lunghezze e i livelli di scalatura possono essere infatti modulati e calibrati di volta in volta, di cliente in cliente.

Il Wolf Cut può essere personalizzato per tutti

La sua versatilità è dimostrata dalle stesse celebrities che lo hanno scelto e personalizzato in base alle proprie caratteristiche: la cantante Billie Eilish lo ha scelto texturizzato e con una frangia bombata davanti. L’attrice Barbie Ferreira, diventata celebre per la sua partecipazione nella serie tv Euphoria, ha scelto un Wolf Cut con frangetta più leggera e spettinata. In conclusione, sono tutte varianti di Wolf Cut sapientemente realizzate dai parrucchieri, che hanno saputo cogliere il trend del momento modificandolo al punto giusto per le proprie clienti.