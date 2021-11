Damiano David è una vera e propria icona di stile. Il cantante dei Maneskin raccoglie consensi a non finire per le sue ottime performance con la band, per il suo fascino, per il suo ruolo di fidanzato premuroso, per il suo stile genderfluid…insomma, Damiano è l’idolo del momento e non sbaglia mai un colpo. Per la gioia dei fan, inoltre, è stato pubblicato sul profilo Instagram dei maneskin_fan_daily, uno scatto che lo ritrae, insieme a Victoria, la bassista della band, con un mullet cotonato Anni ’80. Che gli sta davvero benissimo.

Damiano ha sfoggiato dagli inizi della sua carriera, ad oggi, davvero molti tagli e pettinature diverse. Ama cambiare spesso stile e apparire ai fan in diverse versioni di sé, da quella più rock ad roll a quella di “bello e dannato“. Come dimenticare, del resto, il taglio lungo alla Jim Morrison con cui ha fatto il suo esordio sul palco di X-Factor?

Ora però, sembra che – almeno per quanto riguarda i capelli – Damiano abbia optato per un taglio definitivo che lo rappresenta: si tratta di una versione “rivisitata” in chiave moderna del mullet. Del resto, amante del rock e della buona musica degli Anni ’80, Damiano non può che attingere da quel periodo anche per il taglio di capelli. Così, su Instagram, è apparso in tutto il suo splendore.

Il taglio, come si nota, si discosta un po’ dal classico mullet: presenta le tempie quasi del tutto rasate e con la parte centrale dei capelli più lunga. Inoltre, manca del tutto il classico “codino” che dovrebbe essere invece il ‘marchio‘ di questo stile. Tuttavia, questo mullet rivisitato gli dona molto e gli permette anche di cambiare facilmente pettinatura, spostando i capelli all’indietro o lasciandoli ricadere lungo la fronte.