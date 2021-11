Vibrant Cities, la nuova collezione di profumi di Zara con Jo Malone

Zara, uno dei colossi della moda a livello internazionale, ha lanciato una nuova collezione di profumi, ispirata alle grandi metropoli del mondo. Si chiama Vibrant Cities ed è disponibile sia nei negozi che sul sito web. La linea, uscita l’11 novembre, è stata creata in collaborazione con Jo Malone, brand britannico famoso per la sua straordinaria gamma di fragranze. Non è la prima volta che i due marchi uniscono le forze: già nel 2019, infatti, avevano dato vita alla collezione Zara Emotions.

La Vibrant Cities Collection è composta da otto diversi profumi, che si ispirano “al nostro ritorno allo spirito pionieristico del viaggio e alla riscoperta dell’esuberanza della vita”. Le fragranze, quindi, racchiudono l‘essenza della città di cui portano il nome, con note che ricordano le caratteristiche di ognuna.

Elgantly Tokio, per esempio, rivela note di giglio, gelsomino e Akigalawood, mentre in Fashionably London si trovano aromi di bergamotto, rosa e muschio. In Stunnungly Venice le note sono di bergamotto, frutti rossi e mirra, in Boldly Seoul si sentono la violetta e il muschio, mentre in Magnificently Dubai prevalgono aromi legnosi, di zafferano e di noce moscata. Legno di sandalo, cardamomo e gelsomino si ritrovano in Energetically New York, arancia, geranio e muschio in Gracefully Madrid, mandarino, cardamomo e cedro in Creatively Shanghai.

Le stesse profumazioni sono state riprese in altri prodotti, come una crema e un sapone, entrambi adatti per mani e corpo. Zara produce fragranze da più di vent’anni, e con la collaborazione con una brand prestigioso come Jo Malone ha voluto fare un salto di qualità, per dare un tocco in più alla sua linea beauty. Quest’ultima nel maggio 2021 è stata arricchita da una nuova collezione di prodotti make up, creati insieme alla make up artist Diane Kendal.