Tutto pronto per la capsule moda Autunno 2021 di Zara, realizzata in collaborazione con Charlotte Gainsbourg. L’attrice e cantante francese – nota anche per i suoi ruoli da protagonista in Antichrist e Nymphomania di Lars von Trier – è partner, insieme al colosso d’abbigliamento spagnolo, di una collezione disponibile online e in tutti gli store a partire dal 7 ottobre.

Non si tratta certo della prima collaborazione tra l’attrice – che tra l’altro è molto amica di Marta Ortega, erede del gruppo Zara – e il marchio spagnolo, per il quale Charlotte ha già posato per la campaign autunno-inverno 2020, prestando il volto a un cortometraggio per Zara Home.

La nuova collezione vede prevalenza di elementi basic e denim, mettendo in risalto il gusto e lo stile di Charlotte. La semplicità dei capi, essenziali e privi di fronzoli, li rende senza tempo e adatti a tutte le occasioni. “Ho sempre voluto creare una piccola collezione con quello che indosso tutti i giorni“, ha dichiarato Charlotte a Elle Francia. E parlando della linea ha aggiunto: “È molto semplice, è così che mi vesto. Zara ha capito quali sono i miei pezzi essenziali, non volevo che ci fossero troppe opzioni“.

La linea, infatti, è composta da una serie selezionata di capi: una giacca délavé d’ispirazione vintage, una camicia stile western, una giacca oversize in camoscio, un blazer di taglio maschile, un pull a maniche lunghe: poi ancora delle camicie trasparenti, due versioni di jeans, un fit nero ampio e oversize e uno svasato in blu scuro sbiadito. A completare la collezione anche alcuni accessori, come un reggiseno a triangolo, uno zaino e stivaletti in pelle.

Zara, inoltre, ha svelato le sue nuove linee: la Origins, dalle influenze maschili e che si colloca in una fascia premium, e la sua offerta di abbigliamento sportivo sotto il nome di Atheticz; il 1° ottobre, poi, il colosso spagnolo ha inaugurato una macro-boutique di cinquemila metri quadrati a La Défense, nella parte est di Parigi.