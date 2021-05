Zara Beauty, tutto sulla linea make up (vegan)

È la novità più attesa del mese di maggio: Zara ha finalmente debuttato con la sua linea di make up e promette di fare faville. Il brand spagnolo ha deciso di collaborare con la make up artist Diane Kendal per sviluppare Zara Beauty, attingendo dalla sua decennale esperienza nel settore della bellezza e della moda.

Il brand ha puntato tutto su una moderna visione, orientata proprio alle tendenze del futuro più prossimo e lanciando ufficialmente una linea make up completa e vegana.

Zara beauty: ecologica, a partire dal packaging

Per la sua linea beauty, Zara ha progettato un packaging dalle linee pulite, moderne e bianche, con la collaborazione di Fabien Baron: consiste in un sistema sostenibile e ricaricabile, che “fonde i principi del lusso con l’arte dell’innovazione”, per permettere agli acquirenti di riutilizzare i prodotti in modo facile, garantendosi così anche una forte fidelizzazione dei clienti. In questo modo sono maggiormente invogliati a ricomprare il prodotto. Zara ha inoltre fatto sapere che è in via di sviluppo un programma interno di riciclaggio, per dare agli scarti una nuova vita.

Zara beauty, le formule vegane e rispettose dell’ambiente

La squadra di Zara Beauty ha scelto con attenzione ciascuno degli ingredienti utilizzati, per creare formule pulite e prive di agenti chimici e aggressivi per la pelle, impegnandosi a non testare sugli animali.

La linea è composta da una grande varietà di colori, comunicando il punto di vista del brand definito “pluralistico”. I prodotti sono stati creati pensando a tutte le tonalità della pelle, i generi e le età. È una collezione completa di cosmetici per occhi, labbra, viso e unghie. Con finiture opache, metallizzate, glitterate e perlate, e colori intensi e altamente pigmentati.

Zara Beauty: labbra

Scopriamo i prodotti disponibili – tutti ricaricabili – per questa categoria.

Stiletto demi-matte

Questo rossetto semi-opaco è disponibile in 9 tonalità ed è molto pigmentato, con una formula morbida effetto siero. Contiene vitamina E, e una miscela speciale che amplifica la luminosità.

Ultimatte matte lipstick

Rossetto matte è disponibile in 14 colori, composto da pigmenti ultra sottili, oli ed estratti fruttati nutritivi che aiutano a creare un colore intenso e durevole, dalla finitura morbida e uniforme.

Cult satin lipstick

Rossetto cremoso disponibile in 8 colori che crea una finitura uniforme in una sola passata. La sua formula idratante ammorbidisce le labbra, donandogli un colore intenso.

Tinted balm lipstick

Balsamo per le labbra disponibili in 5 tonalità, delicato e leggero. Conferisce alle labbra un colore intenso.

Zara beauty: viso

Anche in questo caso, i prodotti sono tutti ricaricabili, con cialde acquistabili separatamente.

Palette viso

Trio composto da bronzer, fard e illuminante, disponibili in tre varianti di tonalità, adatte a ogni incarnato.

Duo di ombretti

Palette composta da due ombretti (disponibili in 8 combinazioni) che promettono una texture setosa: possono essere sfumati per ottenere combinazioni molto versatili. Le tonalità sono tutte a lunga durata e ad alta pigmentazione. Il duo è disponibile in 3 diverse finiture: opaca, metallizzata o glitterata.

Palette di ombretti

è composta da sei ombretti in diverse tonalità:

Earthy warm : tonalità neutre ispirate alla natura;

: tonalità neutre ispirate alla natura; Reign of green : dal verde menta al dorato;

: dal verde menta al dorato; Till dawn : colori caldi e ambrati;

: colori caldi e ambrati; Nostalgia blues : reinterpretazione di blu e viola;

: reinterpretazione di blu e viola; Clash out: colori intensi che vanno dal giallo al marrone

Anche queste palette sono disponibili in 3 finiture: opaca, metallizzata e glitter.

Bronzer in polvere

Bronzer vellutato disponibile in 5 tonalità e caratterizzato da un finish luminoso.

Metal Foil Loose Pigment – prodotto 3 in 1 per occhi guance e labbra

Un prodotto versatile per illuminare occhi, guance e labbra: si tratta in una polvere perlata disponibile in 4 tonalità, da applicare sulle palpebre, sulle guance o sulle labbra. La sua formula è priva di talco, e ha un finish modulabile e facile da sfumare. Si può usare a secco oppure bagnando l’applicatore.

Zara beauty: smalti

Disponibili in 39 colori, gli smalti di Zara Beauty contengono un’elevata percentuale di ingredienti naturali offrendo comunque la stessa durata degli smalti tradizionali.

Per rimanere coerenti con la linea commerciale di Zara in quanto rivenditore da sempre conveniente, anche i prezzi della linea beauty sono accessibili a tutti. I prodotti si possono acquistare online e nei negozi selezionati, a partire dal 12 maggio 2021.