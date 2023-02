10 idee per la nail art di San Valentino 2023

San Valentino è una festa molto sentita, celebrata in tutto il mondo ed è già nell’aria: è evidente. Il 14 febbraio è senza dubbio un’occasione speciale per celebrare l’amore. Per questo motivo, abbiamo selezionato 10 splendide nail art per festeggiare con allegria e colore e dare un tocco in più alle unghie, guardando ai grandi classici del periodo ma anche alle soluzioni più creative e stravaganti.

Tutto ciò che serve sono gli smalti giusti, un pennellino e un pizzico di manualità per provare a realizzare la propria nail art per San Valentino 2023.

San Valentino 2023: tripudio di cuori per la nail art

Un cuore rosso scolpito e dipinto a mano che si compone avvicinando le unghie dei pollici. È questa l’idea della nail artist delle star Betina R. Goldstein, che ha creato una manicure perfetta per incarnare lo spirito di San Valentino

Tessa Lyn ha invece pensato a una nail art più semplice, usando uno smalto rosso metallizzato e un pattern di piccoli cuoricini da realizzare soltanto su alcune unghie, in modo da alternare colore e decorazioni.

E ancora piccoli cuoricini rosa e rossi realizzati sulle unghie dipinte leggermente di rosa, per un effetto a metà tra ombrè e french manicure.

Per chi cerca invece un’elaborazione della forma del cuore, può ispirarsi alla manicure della nail artist Heather Errington che ha disegnato cuori rossi e rosa su base trasparente, unghia per unghia

Emily Zeng ha invece pensato di realizzare piccoli cuoricini a contrasto per arricchire una french manicure: il classico con un tocco rosa in vista di San Valentino

Ancora cuoricini, questa volta minuscoli e colorati su base rosa. La nail art di Sarah Tompson punta al minimalismo, con gusto.

Nail art San Valentino 2023: la rivisitazione dei grandi classici

Per chi non se la sente di ricoprire tutte le unghie con cuori e disegni, sarà di grande ispirazione questa nail art in cui viene usato soltanto lo smalto rosso su tutte le unghie: la maggior parte sono state tinte totalmente, mentre su alcune è stato disegnato soltanto un piccolo cuoricino rosso.

In questo caso la french manicure è stata rivista per lasciare spazio a cuori dalle forme più svariate, realizzati a mano.

Nail art San Valentino 2023: non solo cuori

Chi vuole un risultato più “piccante” può invece lasciare da parte i cuoricini e cimentarsi nella realizzazione di piccoli peperoncini rosso fuoco, come in questo caso

Chiudiamo con le ciliegie, un’alternativa perfetta per chi non ama particolarmente lo smalto rosso ma vuole ugualmente dare un tocco romantico alle proprie unghie in vista di San Valentino