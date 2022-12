Red French Manicure è la nail art perfetta per Capodanno 2023

Quando si parla di smalti e manicure, tra i colori sempre presenti e mai fuori moda c’è sicuramente il rosso. Si tratta di un colore che offre decine di tonalità e declinazioni. Fattore che lo rende versatile e in grado di accontentare qualsiasi tipo di gusto. In vista delle feste di dicembre poi, il rosso sembra essere in molti casi la scelta più azzeccata. Per il capodanno che ci traghetta nel 2023 è la Red French Manicure la nail art perfetta, consacrata da celebrities e nail artist esperte che sui social regalano ai fan la visione delle proprie creazioni.

Red French Manicure: tutti i rossi per la manicure del Capodanno 2023

La classica french rivista per le feste può assumere diversi aspetti proprio grazie ai diversi tipi di rosso e di decorazioni da abbinare. Partendo dal colore (che ricordiamo può essere anche abbinato in base al proprio sottotono di pelle), la scelta può spaziare, ad esempio, tra:

rossi aranciati e color corallo: accesi e vibranti con sottotono caldo grazie alla punta di giallo da cui sono composti

e color corallo: accesi e vibranti con sottotono caldo grazie alla punta di giallo da cui sono composti rosso lampone : più morbido e dal sottotono più freddo grazie a una punta di blu contenuta nella formulazione

: più morbido e dal sottotono più freddo grazie a una punta di blu contenuta nella formulazione rosso ciliegia : un grande classico, versatile e amatissimo

: un grande classico, versatile e amatissimo rosso scuro, borgogna: altro grande classico della manicure. Si tratta di un rosso che vira verso il bordeaux

Red French Manicure, le ispirazioni più belle arrivano dai social

Vediamo insieme alcune splendide nail art pubblicate sui social da cui prendere ispirazione per creare la propria versione di Red French Manicure.

In questo caso la Red French Manicure è stata mixata con unghie dipinte totalmente di smalto rosso e altre decorate con piccoli disegni che richiamano il mood delle feste.

In quest’altra variante, la linea del french manicure è stata modificata e assume i contorni che ricordano la curva di piccoli cuoricini rossi

Chi vuole rimanere sul classico senza troppi stravolgimenti, può sempre fare come Hailey Bieber e optare per la classica mezzaluna disegnata su tutte le unghie, in questo caso dipinte di rosso, in perfetto stile Red French Manicure

Questa singolare Red Frend Manicure gioca sui contrasti e lascia scoperta soltanto la lunetta dell’attaccatura dell’unghia, allungandosi quasi a coprire l’intera superficie.

Red French manicure: a chi sta bene la nail art di Capodanno

Qualsiasi sia la versione di Red French Manicure, realizzata e scelta per le celebrazioni del mese di dicembre, l’effetto finale è quello di unghie curate e vestite a festa per l’occasione. Quanto alla lunghezza delle unghie, le ispirazioni che abbiamo visto pubblicate sui social accontentano non solo tutti i gusti, ma si adeguano anche a diverse lunghezze di unghie.

Infatti, non bisogna per forza avere unghie lunghissime, la Red French Manicure può essere realizzata con un po’ di creatività anche su quelle più corte, in modo da valorizzare ugualmente tutti i tipi di mani. Scegliendo inoltre la tonalità di rosso più adeguata ai propri gusti e alle proprie tonalità di pelle, il risultato sarà sicuramente perfetto per i festeggiamenti della fine dell’anno!