10 prodotti makeup da acquistare con i saldi invernali 2023

I saldi invernali sono un periodo dell’anno in cui i negozi e le aziende offrono sconti sui loro prodotti per liberare lo spazio ai nuovi arrivi della stagione successiva. Si svolgono solitamente durante i mesi più freddi, da gennaio a febbraio. È un’opportunità per i consumatori di fare acquisti a prezzi più convenienti e per le aziende di promuovere i loro prodotti, anche e soprattutto nel campo del makeup.

Makeup, i 10 prodotti su cui puntare durante i saldi

I saldi invernali sono un evento molto atteso e possono essere un’ottima occasione per fare affari anche in fatto di makeup. Vediamo allora insieme su quali prodotti investire qualche euro in più: questo è infatti il momento giusto per approfittare di alcune promozioni e cercare di acquistare alcuni “oggetti del desiderio” che solitamente a prezzo pieno restano spesso fuori portata.

Fondotinta in polvere compatta di alta qualità

Alcuni dei migliori in questo campo sono MAC, Estée Lauder e Nars. Questi prodotti solitamente hanno un prezzo piuttosto elevato, quindi durante i saldi invernali si potrebbero trovare sconti interessanti.

Mascara a lunga durata

Tra le marche da considerare ci sono Maybelline, L’Oreal e Benefit. Questi prodotti hanno solitamente un prezzo medio-basso, quindi potresti trovare sconti ancora più convenienti proprio durante i saldi.

Matita per labbra dal colore intenso

Alcune delle migliori marche in questo campo sono Sephora, Chanel e Urban Decay. Anche in questo caso, questi prodotti solitamente hanno un prezzo medio-alto, quindi durante i saldi si potrebbero trovare ottimi sconti.

Ombretto in crema a lunga durata

Alcune marche da considerare sono Stila, NYX e Bobbi Brown. I prezzi degli ombretti possono variare molto, quindi si potrebbero trovare offerte convenienti sia su prodotti di marche economiche che di marche più costose.

Matita per occhi waterproof

Le migliori marche in questo campo sono MAC, Kat Von D e Urban Decay, e altre. Anche in questo caso i prezzi possono variare molto, quindi si possono trovare sconti convenienti sia su prodotti di marche economiche che di marche più costose.

Lucidalabbra o burrocacao idratante

Considerando che il lipgloss è tornato di moda direttamente dai gloriosi anni ‘90, meglio averne uno sempre a disposizione. Alcune marche da considerare per i prodotti labbra sono Burt’s Bees, Eos ma anche Nivea. I prezzi di questi prodotti solitamente sono piuttosto bassi, quindi durante i saldi si potrebbe approfittare per provare qualche brand sconosciuto ma di cui si è sentito tanto parlare.

Pennello per il trucco occhi di alta qualità

Si dice che dietro a un buon makeup si nasconda – oltre alla tecnica – l’utilizzo degli strumenti giusti. Ecco che allora i saldi rappresentano il miglior momento per investire sui pennelli. Alcune delle migliori marche in questo campo sono MAC, Sigma e Morphe. Questi prodotti solitamente hanno un prezzo medio-alto, meglio comprarli durante i saldi

Cipria traslucida per fissare il trucco

Alcune marche da considerare sono Charlotte Tilbury, Laura Mercier, e Nars. Anche in questo caso, le ciprie di qualità hanno un prezzo da listino medio-alto, quindi durante i saldi si potrebbe approfittare di sconti interessanti.

Eyeliner in gel a lunga durata

Alcune delle migliori marche in questo campo sono MAC, Bobbi Brown e Stila. Questi cosmetici solitamente hanno un prezzo medio-alto, durante i saldi meglio investire su un prodotto di qualità maggiore e testare la maggior tenuta.

Palette di ombretti con ampia varietà di colori e finish

Alcune marche da considerare sono Morphe, Huda Beauty e Anastasia Beverly Hills. I prezzi delle palette possono variare, quindi gli sconti interessano sia prodotti di marche economiche che di marche più costose. Meglio assicurarsi di inserire nella propria trousse una palette valida e versatile per realizzare makeup di qualsiasi tipo.