3 prodotti alla canapa che possono svoltare la tua beauty routine

Negli ultimi anni, si sono aggiunti nella proposte commerciali dedicate alla bellezza anche i cosmetici alla canapa. Quest’ultima è stata impiegata dapprima nell’industria tessile e in altre realtà variegate, ma i suoi utilizzi sono decine di migliaia. Si tratta di una pianta molto versatile, che si sposa perfettamente con numerosi utilizzi. Dai più elaborati fino a quelli, invece, più rilassanti e idratanti. La canapa, infatti, in poco tempo ha raggiunto anche il mondo beauty, grazie alle sue proprietà idratanti e antinfiammatorie, diventando di fatto un toccasana per la pelle.

La varietà impiegata nel mondo della cosmetica è la canapa sativa: ha un basso contenuto di THC e spesso viene usata – su pelle e capelli – sotto forma di CBD (cannabidiolo) e/o olio di canapa. Ma a cosa deve la sua efficacia?

La canapa è ricca di:

Omega3

acido linoleico

Omega 6

Vitamine B1 e B2

Proprio per questo la canapa, a livello topico, rende la pelle morbida ed elastica, stimolando allo stesso tempo la produzione di elastina. Sui capelli, grazie alle vitamine del gruppo B, previene la secchezza e dona lucentezza.

Canapa nella beauty routine: i cosmetici da provare

Nel giro di pochi anni, i brand che hanno deciso di inserire la canapa nelle loro formulazioni si sono moltiplicati, anche se i primissimi prodotti erano stati lanciati addirittura all’inizio degli anni ‘90. Ora che sono passati decenni, i packaging si sono fatti più accattivanti e le formulazioni sono sempre più all’avanguardia, restituendo al consumatore finale un cosmetico funzionale, green ed efficace.

L’Erbolario – Crema Viso Nutrimento Straordinario La Canapa

Questa crema de L’Erbolario è ricca di sostanze funzionali e contiene Bioliquefatto di semi di Canapa biologica. Ideale per chi possiede una pelle sensibile, irritabile e spenta. Ha un potere vellutante e antiossidante, e contiene anche burri e oli biologici utili per prendersi cura del viso. Il flacone, inoltre, è progettato con una tecnologia speciale non permette all’aria di entrare in contatto con la crema e compromettere l’integrità della formula. Il brand ne consiglia l’applicazione sia la mattina che la sera, anche come base prima del make up.

La Saponaria – Olio di Canapa

Quest’olio ha proprietà anti age, calmanti ed elasticizzanti, sia per la pelle che per i capelli. È utilizzabile in diversi modi ed è adatto a tutti i tipi di pelle, indistintamente. Volendo, lo si può aggiungere anche alla preparazione di shampoo, balsami e maschere specifiche per i capelli, da tenere in posa prima del classico lavaggio. Oppure, più semplicemente, può essere utilizzato puro direttamente sulla pelle di viso e corpo, come olio da massaggio.

Bio:Végane Crema 24h alla Canapa Bio

Questa crema si prefigge lo scopo di proteggere naturalmente la pelle dagli agenti esterni. Contiene un complesso di principi attivi di acidi grassi Omega 3 e olio di semi di canapa biologico, che insieme forniscono idratazione. Contiene inoltre anche olio di mandorle e olio di jojoba, per promuovere l’elasticità della pelle. Il brand consiglia l’utilizzo sia la mattina che la sera dopo un’adeguata detersione, e di massaggiare delicatamente con piccoli movimenti circolari, per favorire l’assorbimento. È adatta a ogni tipo di pelle e gli ingredienti naturali arrivano da agricoltura biologica controllata.