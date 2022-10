Nel vastissimo campo della bellezza e della cura della pelle, esistono dei prodotti cosmetici che si avvalgono delle proprietà delle erbe e di ingredienti totalmente naturali. Alcuni di questi prodotti si affidano alla naturopatia per curare i disturbi più comuni della pelle e rispondere alle esigenze comuni di idratazione e protezione.

Si tratta di saponi solidi, creme e sieri a base di oli vegetali ed estratti di piante ricche di vitamine e principi attivi funzionali per la nostra pelle. Per chi desidera cambiare la propria skin routine e abbracciare una cosmetica più naturale, consapevole e green, ecco una serie di prodotti che rispondono a queste caratteristiche, senza dimenticare anche l’aspetto più olistico, secondo il quale ogni beauty routine è un gesto di amore e piacere che ognuno di noi fa verso se stessi.

Naturopatia ed erbe: i prodotti per la propria skincare

Questo tipo cura della pelle quotidiana si fonda sulla semplicità: pochi prodotti davvero utili e che si basano sui principi fondamentali della bellezza:

detersione quotidiana, per rimuovere impurità ed eventuale make up

quotidiana, per rimuovere impurità ed eventuale make up idratazione giorno e sera con crema e/o siero

giorno e sera con crema e/o siero protezione dai raggi solari UVA e UVB e dal fotoinvecchiamento con SPF

Ma cos’è la naturopatia? In poche parole, è una medicina definita naturopatica, che comprende diverse tecniche, come la floriterapia, la cromoterapia, la cristalloterapia, la medicina tradizionale cinese e tanto altro, e nella quale vengono appunto utilizzate sostanze vegetali.

Vediamo allora insieme una selezione di prodotti naturali e brand che è possibile utilizzare per la propria skin routine ispirata alle erbe e alla naturopatia.

Argentum – Le Savone Lune

Il brand si avvale dell’utilizzo dell’argento colloidale, usato in passato in Sud Africa per curare diversi disturbi: dalle cicatrici alle infezioni. Il panetto Le Savone Lune ha tutte le caratteristiche per appartenere alla cosmesi solida ed è un non sapone che contiene bentonite e argento colloidale per purificare anche le pelli più grasse. Aiuta a ripristinare il naturale equilibrio della barriera cutanea.

Pestle and Mortar Cosmetics – The Face Cream

Questo brand irlandese, così come il nome suggerisce, si basa sull’utilizzo di pestello e mortaio per creare le formulazioni che stanno alla base dei suoi prodotti. La crema per il viso, ad esempio, è adatta per curare le pelli più sensibili e infiammate e contiene olio di avocado, estratto di foglie del tè verde, olio di rosa e niacinamide.

La Saponaria – Crema viso protettiva anti age SPF 30

Il brand, tutto italiano, produce prodotti per una “cosmetica consapevole” con oli essenziali, piante officinali ed estratti naturali. I suoi prodotti sono semplici, genuini ma estremamente efficaci. Il brand ha a cuore anche la filiera corta e l’impatto ambientale, per questo utilizza ingredienti selezionati con molta cura e privi di ogm o di origine petrolchimica. Tra i suoi prodotti di punta, spesso in cima alle classifiche, c’è la protezione solare. Nello specifico, quella con SPF 30 è la base da applicare ogni mattina per una corretta beauty routine: contiene filtri minerali innovativi, come l’idrossiapatite, e fitocomplessi vegetali.

Fragile Cosmetics – Glow Rering e Moisturising Shampoo

In questa carrellata di prodotti naturali, non dimentichiamoci dei capelli! Il brand italiano (e vegano) Fragile Cosmetics è stato fondato da Franco Gobbi e propone prodotti formulati con materie primi e attivi naturali. Tutte materie prime sostenibili per il nostro pianeta. Lo shampoo Glow contiene estratto di avena biologico, cocco biologico e olio di canapa. Il tutto per idratare, lenire e stimolare la crescita dei capelli.