Che cos’è il CBD (cannabidiolo) e quali sono i benefici sulla pelle

Arriva dalla natura il potere di una nuova gamma di prodotti per la bellezza e per la cura del corpo a base di CBD, o cannabidiolo: ma cos’è questa sostanza e quali sono i suoi benefici sulla pelle?

Come intuibile dal nome, si tratta di un ingrediente naturale derivato dalla canapa e dalla cannabis. Niente a che vedere, però, con il THC, altro cannabinoide comune derivato da queste piante e celebre per lo “sballo” che può provocare.

Vediamo insieme cosa c’è da sapere e tutti i vantaggi del CBD nella beauty routine e in caso di trattamenti topici.

Che cos’è il CBD

Il CBD è un derivato della canapa legale nell’Unione europea, in quanto la coltivazione e la lavorazione delle piante con meno dello 0,2% di THC sono ammesse in tutti gli stati.

Un resoconto della World Health Organization conferma che l’assunzione di cannabidiolo così ottenuto non comporta alcun rischio. Restano solo i vantaggi, che provengono dalla sua capacità di ripristinare l’equilibrio all’interno del corpo umano. Ciò significa, di volta in volta, in base all’uso e ai prodotti, ridurre l’infiammazione o la sensazione di dolore, nutrire o idratare l’epidermide, aiutare a dormire o alleviare l’ansia.

La canapa, del resto, è una delle coltivazioni più antiche nella storia dell’umanità, e alcune prove attestano la sua presenza in Cina fin dal 4.000 a.C. Nei secoli, queste piante sono state utilizzate in Europa, in Medio Oriente, in Russia come medicinale per attenuare i crampi e i dolori alle giunture, ma anche come materia prima nella fabbricazione di tele, carta, corde e tessuti.

Nel passato recente, la ricerca e le nuove applicazione del CBD hanno subito una frenata a causa delle restrizioni legali sulla cannabis psicoattiva e sul THC. Oggi, però, CBD e THC sono due sostanze legalmente distinte, e eccellenze come Canzon, il marchio CBD di più rapida crescita in Europa, possono continuare a innovare e a fornire una varietà di prodotti di alta qualità al consumatore.

Benefici del cannabidiolo sulla pelle

Il CBD utilizzato da Canzon nelle sue formulazioni proviene solo da coltivazioni europee e dunque con contenuto di THC inferiore allo 0,2%.

Le creme a base di cannabidiolo, cruelty-free, vegane e testate in laboratori di terze parti in modo da garantirne la qualità, combinano i benefici idratanti di elementi come cera d’api, olio di cocco, burro di karitè con le proprietà del CBD, che regalano un sollievo naturale. Tra i vantaggi:

dolori muscolari alleviati;

sollievo dalle irritazioni;

prevenzione dei danni da agenti atmosferici;

pelle idratata;

prevenzione e cura dell’acne;

prevenzione e cura della psoriasi.

Unguento al CBD Canzon

Un balsamo biologico emolliente con CBD al 2% che unisce il “classico” olio di semi di canapa, ricco di omega-3 e acidi grassi, a ingredienti tipici della beauty routine green: olio di cocco, karité e burro di cacao. Il risultato è un rimedio naturale per idratare la pelle sensibile e dare sollievo dalle irritazioni e dalle infiammazioni alle articolazioni.

Lo stesso tipo di unguento, ma con una percentuale di CBD più alta, al 3%, è invece l’ideale per chi pratica sport. Dopo gli allenamenti, infatti, un massaggio con il balsamo Canzon favorisce il rilassamento muscolare locale e allevia dolore e infiammazione.

Trattamento al CBD per pelle con acne o con psoriasi

Canzon propone anche una nuovissima linea di trattamenti per la pelle al CBD, dispositivi medici progettati per prevenire e curare l’acne e la psoriasi.

I trattamenti per la pelle a base di CBD:

Proteggono. Le formule contengono farina d’avena colloidale, che crea uno strato protettivo sulla pelle per “intrappolare l’umidità” e proteggere la superficie dagli agenti esterni. Leniscono. Arrossamento, desquamazione e irritazione sono conseguenze tipiche di disturbi infiammatori come acne e psoriasi. Le creme a base di CBD di Canzon utilizzano estratti botanici lenitivi per calmare la pelle. Favoriscono la guarigione. Ingredienti dalle proprietà idratanti intensive incentivano le difese naturali e i meccanismi di guarigione della pelle danneggiata.

La Crema per Acne al CBD di Canzon è un dispositivo medico di Classe 1 che combina le proprietà antinfiammatorie del cannabidiolo con la protezione del rivestimento di avena colloidale.

La Crema per Psoriasi al CBD di Canzon viene in aiuto della pelle irritata o pruriginosa a causa della psoriasi, previene la pelle secca e i danni degli agenti atmosferici, agisce come antinfiammatorio.

