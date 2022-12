3 prodotti per il tuo Wednesday Core, il make-up ispirato a Mercoledì Addams

Fin dal primo giorno del suo debutto su Netflix, la nuova serie tv dedicata a Mercoledì Addams (che porta la firma inconfondibile di Tim Burton) ha scatenato tendenze e look diventati immediatamente virali: tra questi spicca senza dubbio la cosiddetta Wednesday Core, che caratterizza il make up e l’aspetto grazie a toni cupi e neri.

Mercoledì Addams, da serie tv a icona di stile (da copiare)

La trama vede Jenna Ortega vestire i panni della giovane Mercoledì che, dopo essere stata espulsa dall’ennesima scuola, approda nel misterioso collegio Nevermore, lo stesso dove hanno studiato i suoi genitori Morticia e Gomez Addams (interpretati rispettivamente da Catherine Zeta Jones e Luis Guzmán). Con l’aiuto di “Mano” vive avventure insolite e mozzafiato, a metà strada tra il paranormale e il gotico.

Il suo beauty look è inconfondibile: viso pallido, frangetta e treccine lunghe. E ancora smalto e make up occhi ben calibrato, tutto rigorosamente tinto di nero. Dietro il personaggio di Mercoledì Addams si nasconde un grande lavoro estetico: dai colori all’abbigliamento. La fotografia della serie Netflix è immediatamente riconoscibile, grazie alle sue sfumature dark. E così, dopo il Barbie Core, dalle tinte colorate e pop, che aveva preso piede dopo il film dedicato alla bambola Mattel interpretata da Margot Robbie, ora è il momento del Wednesday Core, che possiamo affermare si posiziona all’esatto opposto in quanto a colori e mood.

Wednesday Core: i prodotti per replicare il make up di Mercoledì Addams

La storia della famiglia Addams è molto più antica della serie Netflix. La prima vera serie a loro dedicata è andata in onda negli anni ‘60 con il titolo “The Addams Family”. Tutti i personaggi, compresa Mercoledì, sono stati ideati da Charles Addams, scrittore statunitense noto per l’humor nero e la sua vena creativa particolarmente cupa e macabra.

Iconograficamente parlando, la famiglia Addams si ispira al cinema muto e in bianco e nero. Per questo, per replicare l’aspetto di Wednesday serve una pelle diafana, compatta e senza imperfezioni. Per questa volta, inoltre, rinunciamo a blush o contouring troppo evidenti e sgargianti. Sono gli occhi a essere protagonisti indiscussi. Rotondi e profondi.

Collection Professional – Ombretto Nero Compatto Opaco

Collection Professional Ombretto Compatto Opaco Ombretto nero opaco ideale per lavori complessi di sfumatura sulla palpebra mobile 4 € su Amazon Pro a lunga durata Contro Nessuno

Sì a cosmetici con finish opaco e matte, e a ombretti naturalmente scuri, con nuance che vanno dal grigio al marrone, fino al nero, da applicare sulla palpebra mobile e da sfumare all’occorrenza. Via libera anche a mascara e matita nera.

KIKO Milano Smart Fusion Lipstick 418

KIKO Milano Smart Fusion Lipstick 418 Rossetto Ricco e Nutriente dal Finish Luminoso, disponibile in numerose nuance Compra su Amazon Pro colore ricco fin dalla prima passata Contro Nessuno

Per quanto riguarda le labbra, anche in questo caso la precedenza va data a tonalità scure come il nero, il viola o il marrone. Come questo rossetto dal colore ricco e nutriente di Kiko Milano. L’illuminante, invece, servirà solo su punti strategici, come gli zigomi, per dare un aspetto lunare.

Rimmel London Smalto Unghie Super Gel

Rimmel London Smalto Unghie Super Gel Smalto effetto gel e a lunga durata. La sua durata è eccezionale: il brand assicura fino a 14 giorni di smalto impeccabile 7 € su Amazon Pro effetto gel Contro Nessuno

E le unghie? Naturalmente devono essere rigorosamente nere che più nere non si può. Per questo può essere utile il Black Obsession a lunga durata di Rimmel London, che conferisce alle unghie un colore pieno e omogeneo fin dalla prima passata. Il colore risulterà intenso e senza striature, e il brand assicura una durata eccezionale fino a 14 giorni.