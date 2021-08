La Famiglia Addams si allarga, nel cast di Wednesday arriva Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones sarà la nuova Morticia Addams. L’attrice premio Oscar per Chicago è entrata ufficialmente nel cast della serie tv Netflix Wednesday, diretta da Tim Burton, che vedrà protagonista la piccola di casa Addams, Mercoledì.

Con la regia unica dell’ideatore di Edward mani di forbice, e scritta dagli sceneggiatori di Smallville – Al Gough e Miles Millar –, Wednesday è un dramedy (mix tra dramma e commedia, ndr) di formazione incentrato sugli anni di Mercoledì Addams da studentessa della Nevermore Academy. La serie segue la ragazza mentre tenta di padroneggiare le sue abilità psichiche e contrastare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la città, il tutto mentre si barcamena tra le sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore.

“Quando abbiamo ascoltato per la prima volta l’idea di Al Gough e Miles Millar per Mercoledì siamo stati colpiti, come una freccia di una balestra, proprio nel cuore. Hanno mantenuto il tono, lo spirito e i personaggi, ma ci hanno dato una nuova visione in questa storia”, ha dichiarato Teddy Biaselli, direttore della serie tv originale Netflix in un’intervista riportata dal The Sun.

Nel cast dello show, oltre a Catherine Zeta-Jones, anche Luis Guzman, noto al pubblico per le sue apparizioni in Traffic, Carlito’s Way, Shameless e Narcos. Prima di Catherine, a prestare il volto al pilastro della famiglia Addams sono state Anjelica Huston – la sua è forse la versione più famosa e amata, interpretata nei film La famiglia Addams e La famiglia Addams 2 –, poi anche Carolyn Jones, Daryl Hannah, Glenn Taranto e Bebe Neuwirth.

Mercoledì è invece interpretata dall’attrice Jenna Ortega che dovrà essere in grado di esprimere sì l’aspetto omicida della ragazza ma anche i nuovi sentimenti del suo personaggio. Le avventure dell’iconica e tetra famiglia ideata da Charles Addams nel 1938 torneranno dunque a farci compagnia con otto episodi, disponibili probabilmente nel 2022.