Sleepy Eyes, il trucco occhi stanchi (o languidi) è trend make up

Torniamo a parlare di trend make up focalizzati sugli occhi con gli Sleepy Eyes e nati sui social, grazie alle idee di guru del settore, influencer e celebrities: dopo infatti aver approfondito i Siren Eyes e i Doe Eyes, è arrivato il turno della tendenza degli occhi languidi e “stanchi”. Nata ancora una volta su Tik Tok, questo trend di bellezza ricrea, grazie a piccoli gesti precisi, l’aria da da occhio stanco e assonnato, ma non per questo poco piacevole da vedere, tutt’altro.

Sleepy Eyes, il trucco occhi ideale per chi soffre di borse e occhiaie

Se si soffre di cerchi scuri sotto agli occhi, borse e occhiaie, questo make up potrebbe essere proprio quello giusto per riuscire ugualmente a valorizzare lo sguardo. Gli Sleepy Eyes sono per certi versi simili ai Siren Eyes: entrambi, infatti, allungano l’occhio. Nel caso degli occhi assonnati, il trucco è sfumato come se fosse leggermente “sbavato” per essersi stropicciati gli occhi dal sonno.

Ricapitolando, le tendenze make up di Tik Tok che riguardano degli occhi di quest’ultimo periodo

I Siren Eyes regalano uno sguardo felino, ammaliante e sensuale

iI Doe Eyes creano uno sguardo dolce e da cerbiatta, puntando sulla rotondità e sulle linee verticali

Gli Sleepy Eyes sono caratterizzati da un trucco orizzontale come i Siren Eyes, e da una lieve ombra sotto l’occhio.

Tutti e tre i trend si avvalgono del trucco eyeliner e di ombretti principalmente di colori neutri e in gradi di accentuare le ombre e le pieghe naturali della palpebra. Tra le celebrità a cui si può associare questo make up ci sono Billie Eilish e Lily Rose Depp.

Sleepy Eyes come realizzare il trucco degli occhi stanchi e assonnati

Vediamo insieme i passaggi da eseguire per realizzare Sleepy Eyes degni di questo nome. I colori da usare vanno dal marrone al nero.

Come sempre, si parte da una base make up con fondotinta e cipria per uniformare l’incarnato.

make up con fondotinta e cipria per uniformare l’incarnato. Il correttore sulle occhiaie merita un capitolo a parte, in quanto proprio in questo caso si potrebbe anche farne a meno, in base al tipo di occhiaia naturale che si possiede. Se lieve, si può pensare anche di lasciarla naturale e non coprirla eccessivamente, proprio perché un’ombra sotto l’occhio serve al fine di realizzare questo tipo di make up.

sulle occhiaie merita un capitolo a parte, in quanto proprio in questo caso si potrebbe anche farne a meno, in base al tipo di occhiaia naturale che si possiede. Se lieve, si può pensare anche di lasciarla naturale e non coprirla eccessivamente, proprio perché un’ombra sotto l’occhio serve al fine di realizzare questo tipo di make up. Passando al make up occhi, sfumare un ombretto neutro o beige su su tutta la palpebra mobile.

neutro o beige su su tutta la palpebra mobile. Sfumare lo stesso ombretto anche sotto l’occhio (senza esagerare).

l’occhio (senza esagerare). Successivamente, con una matita o con un prodotto in polvere da applicare con un pennellino angolato, si può passare alla stesura dell’ eyeliner sulla rima superiore dell’occhio, realizzando anche una codina. Ma attenzione: invece di puntare verso le tempie, rimane a mezza altezza, in modo che dia l’illusione di un occhio allungato e socchiuso.

sulla rima superiore dell’occhio, realizzando anche una codina. Ma attenzione: invece di puntare verso le tempie, rimane a mezza altezza, in modo che dia l’illusione di un occhio allungato e socchiuso. Realizzare alla stessa altezza anche una codina verso l’angolo interno dell’occhio, che allungherà ulteriormente lo sguardo in senso orizzontale.

Applicare il mascara concentrandosi sulle ciglia più esterne, in modo da renderle più folte e che puntano verso le tempie.

Il trucco principale, quindi, sta nell’allungare l’occhio in direzione orizzontale senza “liftarlo” verso l’alto e sottolineare l’ombra inferiore dell’occhio, così come accade quando il mascara cola un po’, regalando una finta aria trasandata e assonnata, volutamente pensata per valorizzare in una maniera diversa lo sguardo.