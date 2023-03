3 prodotti per preparare i capelli alla primavera 2023

Con l’arrivo della primavera, i nostri capelli possono risultare stressati e opachi a causa del freddo, delle basse temperature, degli sbalzi termici e della continua lotta contro la temutissima umidità. Insomma, il cambio di stagione può diventare un ostacolo per i capelli, soprattutto per quelli più fragili, e sapere quali prodotti usare può agevolare il passaggio stagionale. Vediamo allora alcuni problemi comuni dei capelli registrati solitamente alla fine dell’inverno e alcuni consigli per prepararsi adeguatamente alla primavera.

Capelli e primavera, come sconfiggere i problemi più comuni

Uno dei problemi più comuni, ad esempio è la perdita di luminosità e vitalità dei capelli. Per risolvere questo problema, si consiglia di utilizzare un balsamo di qualità e una maschera nutriente almeno una volta alla settimana. È inoltre importante evitare prodotti troppo economici e scegliere prodotti a base di componenti naturali.

Un altro problema comune è la pesantezza e la mancanza di volume dei capelli, che possono essere causati dall’eccessiva idratazione con maschere, oli e balsami. Per risolvere questo problema, si consiglia di utilizzare uno shampoo volumizzante e di buona qualità, e di evitare i prodotti troppo nutrienti, soprattutto se si ha una capigliatura tendenzialmente grassa.

Infine, se si ha un problema di ricrescita dei capelli, è importante eliminare le doppie punte e stimolare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto per favorire la ricrescita. Questo può essere fatto strofinando energicamente il cuoio capelluto durante lo shampoo e utilizzando prodotti anti caduta.

In generale, possiamo dire che per preparare i propri capelli per la primavera, si consiglia di utilizzare prodotti di qualità, evitare i prodotti troppo economici e a base di siliconi, e di idratare e nutrirli regolarmente con maschere e balsami.

Primavera 2023, quali prodotti usare sui capelli

Vediamo insieme quali prodotti provare in questo periodo di transizione, per arrivare preparati allo sbocciare della primavera.

HAIRMED – B6 Shampoo Volumizzante

HAIRMED, B6 Shampoo Volumizzante Capelli Shampoo volumizzante con formula innovativa e cheratina. Per ricostituire e dare volume ai capelli, anche quelli più fini 18 € su Amazon Pro con Cheratina Contro Nessuno

Questo shampoo integra e riempie i capelli fini e danneggiati con effetto riempitivo, contribuisce a riparare i capelli sfibrati e restituisce corpo e lucentezza. Contiene cheratina, proteina essenziale per la bellezza dei capelli. Per un corretto utilizzo, il brand consiglia di distribuire il prodotto sui capelli bagnati e massaggiare. Risciacquare abbondantemente e ripetere l’operazione se necessario.

Biopoint Extreme Repair – Maschera Capelli Ricostituente

Biopoint Extreme Repair - Maschera Capelli Ricostruzione Maschera capelli con Cheratina. Assicura un'azione nutriente, fortificante e ristrutturante. Dona morbidezza ai capelli 13 € su Amazon Pro a base di cheratina Contro Nessuno

Questa maschera capelli innovativa contiene una tecnologia avanzata a base di Proteine del Grano a basso peso molecolare che, grazie alle dimensioni ridotte, penetrano fino in profondità nella fibra capillare, fortificandola dall’interno. Contiene inoltre Cheratina idrolizzata a peso molecolare medio, che agisce sulla cuticola del capello, donando sostanza e corpo.

Mroobest – Siero stimolante per la ricrescita dei capelli e anti caduta

Mroobest - Siero stimolante per la ricrescita dei capelli e anti caduta Siero stimolante per la ricrescita di capelli ed efficace anche contro la caduta 10 € su Amazon 15 € risparmi 5 € Pro anti caduta Contro Nessuno

Abbiamo visto come con l’arrivo della primavera, può verificarsi naturalmente una maggiore caduta dei capelli, causata dal cambio di stagione e dalle variazioni di temperatura. Per contrastare questo fenomeno si può utilizzare fin da subito uno siero stimolante come questo, che non solo favorisce efficacemente la crescita dei capelli ma previene la caduta dei capelli attraverso la nutrizione della radice dei capelli, rafforzando la resistenza. Il risultato sono capelli spessi e lucenti. È adatto a tutti i tipi di capelli di uomini e donne, sia che si tratti di capelli secchi, ricci e così via.