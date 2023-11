3 prodotti per realizzare perfette Bubble bath nails

Le unghie impeccabili e curate sono da sempre un segno distintivo di stile e raffinatezza. Dopo l’epoca delle manicure stravaganti e colorate, c’è una nuova tendenza che sta facendo impazzire le amanti della manicure: le Bubble bath nails. Questo look, noto per la sua eleganza discreta, ha conquistato l’attenzione di chi è in cerca di un aspetto più naturale e pulito. Vediamo allora come realizzare le Bubble bath nails e i prodotti essenziali necessari per ottenere un risultato perfetto.

Le Bubble bath nails che piacciono alle celebs

Le Bubble bath nails hanno già conquistato il cuore di molte celebrità e professionisti della nail art. Celebrità come Selena Gomez hanno sfoggiato unghie lattiginose e rosate in una variante conosciuta come “Fall Pink Milkshake Mani,” ideata dal noto nail artist Tom Bachik. Questo look, caratterizzato da una tonalità rosa lattiginosa, quasi beige, è adattabile a diverse sfumature per valorizzare l’incarnato.

Anche altri nail artist di fama internazionale hanno abbracciato la tendenza delle Bubble bath nails e hanno contribuito a diffonderla sui social media. Lo stile è diventato popolare grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di adattarsi a diverse occasioni e stili. La combinazione di eleganza discreta e allure senza tempo ha reso questa manicure una scelta preferita tra coloro che cercano un look sofisticato e pulito.

Cosa sono esattamente le Bubble Bath Nails e come si realizzano?

Le Bubble bath nails sono caratterizzate da un finish nude, leggermente rosato, che le rende irresistibilmente chic. La tendenza è emersa grazie all’ispirazione fornita dal famoso smalto “Bubble Bath” di OPI, ma è possibile ottenere lo stesso look con alternative di qualità. La sua semplicità ed eleganza la rendono perfetta per qualsiasi occasione, che sia una giornata speciale come il giorno del matrimonio o un giorno qualsiasi.

Per realizzare le Bubble bath nails, c’è bisogno di alcuni prodotti chiave:

Smalto Bubble Bath o un equivalente smalto nude con un leggero tocco di rosa.

OPI IS S86 BUBBLE BATH Smalto rosa elegante adatto a diversi incarnati, ideale per realizzare la manicure del momento: le bubble bath nails 14 € su Amazon 18 € risparmi 4 € Pro colore tenue ed elegante Contro Nessuno

o un equivalente smalto nude con un leggero tocco di rosa. Base per proteggere le unghie e far sì che lo smalto aderisca meglio.

per proteggere le unghie e far sì che lo smalto aderisca meglio. Utilizzate un top coat di alta qualità per donare alle vostre unghie una finitura lucida e duratura.

Essie Base e Top Coat Essie Manicure Prodotto due in uno che funge sia da base rinforzante che da top coat per sigillare la manicure 8 € su Amazon 13 € risparmi 5 € Pro prodotto due in uno Contro Nessuno

di alta qualità per donare alle vostre unghie una finitura lucida e duratura. Se siete alla ricerca di una soluzione completa, potete optare per un kit di manicure in gel che contiene tutti gli strumenti necessari, tra cui il gel colorato, la base e il top coat, e la lampada UV o LED.

Kit Ricostruzione Unghie, MYSWEETY Kit Unghie Gel Completo 48W UV Lampada Set Unghie kit completo di tutto l'occorrente per realizzare unghie in gel in autonomia 49 € su Amazon 55 € risparmi 6 € Pro kit completo Contro Nessuno

che contiene tutti gli strumenti necessari, tra cui il gel colorato, la base e il top coat, e la lampada UV o LED.

Per iniziare:

applicate la base per proteggere le unghie e garantire una migliore aderenza dello smalto.

per proteggere le unghie e garantire una migliore aderenza dello smalto. Successivamente, stendete uno o due strati dello smalto Bubble Bath o equivalente.

Bubble Bath o equivalente. Nel caso abbiate optato per una manicure in gel , assicuratevi di asciugare ogni strato con la lampada UV o LED tra le applicazioni, per ottenere un risultato durevole.

, assicuratevi di asciugare ogni strato con la lampada UV o LED tra le applicazioni, per ottenere un risultato durevole. Una volta applicato lo smalto, sigillate la manicure con un top coat di qualità. Questo donerà alle vostre unghie una finitura lucida e proteggerà il colore.

Le Bubble bath nails sono una scelta perfetta per chi desidera un look elegante e discreto. Con i giusti prodotti e la pratica, è possibile realizzare questa manicure direttamente a casa, risparmiando tempo e denaro. Queste unghie sono la tendenza del momento per chi ama una manicure chic e raffinata. Con i prodotti giusti e un po’ di pratica, potrete ottenere un look naturale e sofisticato direttamente a casa vostra.