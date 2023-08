5 smalti che raccontano i colori della nail art autunno-inverno 2023-34

Nel mondo affascinante della moda e della bellezza, ogni nuova stagione porta con sé un caleidoscopio di tendenze e novità. E, come sempre, le unghie non sono da meno quando si tratta di esprimere stile e personalità. Le passerelle delle ultime sfilate hanno svelato le prossime tendenze per le manicure dell’Autunno-Inverno 2023-24. In questa stagione, la nail art si spinge oltre i confini consolidati, mescolando elementi del passato già visti e con smalti decisamente “autunnali”.

La microfrench per l’autunno-inverno 2023-24 reinventa la classica french manicure e la adatta a tutti

Tra le proposte più interessanti, emergono alcune tendenze che catturano l’essenza mutevole delle stagioni fredde. Una di queste è la “Micro French Manicure”. Caratterizzata da una sottile linea che delinea la lunetta dell’unghia, questa interpretazione moderna della classica french manicure abbraccia le sfumature dell’autunno e dell’inverno.

Il minimalismo diventa la chiave di lettura dominante, aggiungendo un tocco di eleganza discreta alle unghie. Questa tendenza incarna l’eleganza, sottolineata da dettagli raffinati. Inoltre è una valida alternativa della solita french che in questo modo si adatta anche a chi non ama portare le unghie troppo lunghe, prediligendo un taglio più corto e pratico Quanto ai colori, spazio alla fantasia: si va dal classico bianco all’oro, passando per il nero e altri colori, in linea con l’autunno.

Verde oliva e giallo per gli smalti dell’autunno-inverno 2023-24

Ma non è tutto. Le unghie lunghe e affusolate si tingono di smalti colorati, abbracciando la monocromaticità, con i colori che saranno i più gettonati della prossima stagione, ovvero il verde oliva e il giallo, che naturalmente ricordano i colori della natura in questo particolare momento dell’anno. Questa tendenza rappresenta sicuramente una dichiarazione di carattere, incarnando allo stesso tempo lo spirito mutevole dell’autunno, sempre più vicino.

Unghie effetto marmo sì, però con i toni autunnali

Il richiamo alla natura si fa sentire anche nella tendenza delle Marble Nails, reinterpretate per l’Autunno-Inverno 2023-24 in una variante sorprendente chiamata “Marfil”. Queste unghie si vestono di un caldo color bianco crema con venature marroni. Ricordano così la bellezza naturale delle pietre marmoree. L’atmosfera autunnale si fonde con l’idea di eleganza senza tempo, conferendo alle unghie un aspetto prezioso e distintivo.

Smalto rosso intramontabile: c’è una variante per ognuno di noi (anche per l’autunno-inverno 2023-24)

La tavolozza cromatica della prossima stagione si amplia ulteriormente con lo smalto rosso corallo, ispirato alle creature marine che popolano i mari e gli oceani e che ci stiamo lasciando alle spalle, almeno per quest’anno. Questa tonalità accesa e vibrante si trasforma in un accessorio passe-partout per l’Autunno-Inverno 2023-24, aggiungendo un tocco di eleganza a qualsiasi look. Il contrasto delicato con l’incarnato, che tende a schiarirsi con l’arrivo del freddo, crea un gioco di colori affascinante e raffinato. Il rosso, da sempre un classico immancabile nella moda e nella cosmetica, offre numerose varianti con il quale giocare per trovare la propria nuance preferita.

Per concludere, l’Autunno-Inverno 2023-24 promette di essere un’esplosione di creatività per quanto riguarda la nail art. Le tendenze qui descritte sono solo un assaggio delle molteplici possibilità che questa stagione ha in serbo per le amanti della bellezza e dello stile.