3 rossetti rossi che sono vegani (cosa non scontata)

Il mondo della bellezza sta attraversando un periodo di cambiamento e innovazione, soprattutto nel 2024, e una rivoluzione potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui acquistiamo il trucco. L’approccio di alcuni brand ridefinisce il concetto di rossetto rosso, dimostrando che la sostenibilità può coesistere con la bellezza.

Il lato oscuro dei rossetti rossi: un’industria basata sul carminio

Il carminio, un pigmento estratto dai coleotteri femminili, è spesso l’ingrediente chiave dei rossetti rossi e vibranti. Questo processo crudele richiede fino a 1.000 coleotteri per creare un singolo rossetto, ed è ampiamente utilizzato in vari settori, tra cui vernici, tinture, farmaci tessili, alimenti e bevande. Tuttavia, alcuni brand, hanno deciso di sfidare questo standard di ִsettore.

Come viene prodotto un rossetto rosso?

Il processo di produzione tradizionale del rossetto rosso, basato sul carminio, è noto per la sua crudeltà e impatto ambientale. Migliaia di coleotteri femminili vengono essiccati al sole e schiacciati per creare un singolo rossetto, risultando in un processo dispendioso e dannoso per la biodiversità.

Le formulazioni vegane, invece, si affidano a ingredienti alternativi e cruelty-free, eliminando la necessità di sacrificare insetti. Questo non solo riduce l’impatto ambientale, ma dimostra che la bellezza può essere etica senza compromettere la vivacità e la durata del colore. La svolta di alcuni brand nell’eliminare il carminio dal processo di produzione del rossetto rosso rappresenta un passo significativo verso un’industria della bellezza più sostenibile e compassionevole.

Hourglass Cosmetics ridefinisce il suo rossetto rosso in modo etico

Dopo anni di ricerca, Hourglass Cosmetics, in collaborazione con la società madre Unilever, ha introdotto il Confession Red 0, un rossetto ricaricabile e 100% vegano. Ciò che lo rende rivoluzionario è che nessun insetto è stato danneggiato nel suo processo di produzione. Il risultato è un rossetto rosso vibrante e ricco, con un’applicazione netta e precisa. Sebbene il prezzo rispetto ad altri cosmetici possa sembrare elevato, sia la confezione che la formula riflettono un lusso adeguato, e la tecnologia innovativa di Hourglass è destinata a diventare sempre più mainstream nel tempo, in modo che possa essere abbracciata anche dai brand di fascia più alta e prestigiosa.

Altri rossetti rossi vegani da provare

Abbiamo capito, dunque, che non è così facile trovare rossetti rossi che siano vegani e cruelty free allo stesso tempo. Ecco allora qualche altro prodotto che rispetta queste caratteristiche e che offre una bellissima tonalità di rosso:

Lavera Beautiful Lips Colour Intense Rossetto

Lavera Beautiful Lips Colour Intense Rossetto (Colore Timeless Red 34) - 4.5 gr. Il rossetto rosso di Lavera è ideale per chi cerca un prodotto con ingredienti biologici certificati. Il colore è intenso e ideale per ogni giorno. 8 € su Amazon Pro Dermatologicamente testato

Ingredienti biologici

Gentile sulla pelle Contro Nessuno

Questo rossetto dalla formulazione cremosa dona un tocco vellutato sulle labbra. È dermatologicamente testato e disponibile in 15 tonalità, tra cui, naturalmente, anche il rosso più rosso che c’è. Il brand Lavera è specializzato in cosmesi naturale e certificata e, per ogni prodotto, si preoccupa di effettuare lunghi processi di test.

PuroBio Lipstick

PUROBIO LIPSTICK CREAMY FUCSIA SCURO SEMI-MATTE - ECOBIO cod.102 Il rossetto di PuroBio offre colore e ingredienti sicuri sulla pelle. Inoltre è cruelty free e testato contro la presenza di Nickel 15 € su Amazon Pro Vegano e Cruelty Free

Dermatologicamente testato Contro Nessuno

I rossetti creamy-matte di puroBIO godono di una nuova formulazione, composta da olii e cere al 100% naturali, che assicurano labbra morbide e idratate. Il colore dei nuovi rossetti è coprente e uniforme già dalla prima passata. PuroBio è un brand italiano che produce make-up biologico certificato. I cosmetici di PuroBio sono naturali, privi di sostanze nocive e adatti a ogni tipo di pelle, anche quelle più esigenti e sensibili.