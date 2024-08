Ecco i 4 trattamenti dermatologici e chirurgici più richiesti dalle spose

Il giorno del matrimonio è uno dei momenti più fotografati nella vita di una persona, un’occasione in cui ogni dettaglio è curato per essere perfetto. Non sorprende quindi che molte spose scelgono di sottoporsi a trattamenti dermatologici e chirurgici per migliorare il loro aspetto in vista di questo evento speciale. Tra i trattamenti più richiesti ne emergono quattro in particolare, apprezzati per la loro efficacia e sicurezza, consigliati da dermatologi e chirurghi plastici certificati.

Ringiovanimento cutaneo e trattamenti per l’acne

Uno dei principali obiettivi delle spose è avere una pelle perfetta. Molte optano per trattamenti come il laser, il microneedling con radiofrequenza e le terapie con plasma ricco di piastrine, spesso conosciute come “vampire facial”. Questi trattamenti aiutano a ridurre le cicatrici da acne, migliorare la texture della pelle, diminuire le rughe sottili e uniformare il tono della pelle. Tra questi, uno in particolare è noto per trattare efficacemente le pigmentazioni e le cicatrici, mentre il microneedling con radiofrequenza stimola la produzione di collagene, donando alla pelle un aspetto più sodo e giovane.

Per le spose che soffrono di acne, alcuni dermatologi possono raccomandare anche farmaci orali come l’isotretinoina, che riduce significativamente la produzione di sebo, o trattamenti laser specifici. Questi trattamenti sono scelti con particolare attenzione al timing, iniziando spesso almeno un anno prima del matrimonio per ottenere i migliori risultati e minimizzare i rischi.

Rimodellamento del profilo

Il profilo è un aspetto che diventa protagonista nelle fotografie del matrimonio, in particolare per i momenti intimi come il bacio degli sposi. Trattamenti come la liposuzione submentale o del collo, filler per il mento e, in alcuni casi, impianti per il mento, sono molto richiesti. Questi interventi aiutano a definire la linea mandibolare e migliorare la simmetria del volto.

I filler dermici sono un’opzione meno invasiva rispetto agli impianti permanenti, e offrono risultati temporanei ma comunque notevoli per migliorare il profilo. Per chi cerca un intervento più drastico e duraturo, gli impianti personalizzati possono essere una soluzione, spesso raccomandati per pazienti con esigenze specifiche di ridefinizione del mento.

Botox e trattamenti neuromodulatori

Il Botox non è utilizzato solo per ridurre le rughe sulla fronte o intorno agli occhi, ma anche per trattamenti che mirano a ridefinire il collo e la linea mandibolare attraverso l’iniezione di neuromodulatori nei muscoli del collo. Questo trattamento, ormai molto conosciuto e “sdoganato”, riduce il volume dei muscoli trapezi ed è particolarmente popolare tra le spose che indosseranno abiti senza spalline o con scollature.

L’uso del Botox e di altri neuromodulatori può aiutare a creare un aspetto più snello e elegante, migliorando la postura e la silhouette del collo. È un’opzione versatile che può essere personalizzata in base alle esigenze specifiche di ciascuna sposa.

Riduzione e modellamento corporeo

La liposuzione, sia tradizionale che non invasiva, è un’opzione popolare per le spose che desiderano migliorare la forma del loro corpo. Trattamenti come la criolipolisi offrono un’alternativa non chirurgica per eliminare il grasso localizzato in aree come addome, fianchi e cosce. Per le spose che preferiscono una soluzione chirurgica, la liposuzione può essere combinata con altre procedure di body contouring per ottenere risultati più marcati.

In alcuni casi, le spose optano per una riduzione del seno, specialmente se pianificano di indossare un abito aderente o un corsetto. Questo tipo di intervento richiede una pianificazione attenta, con tempi di recupero che possono estendersi fino a un anno prima del matrimonio.

È chiaro quindi che la preparazione per il matrimonio non riguarda solo la scelta dell’abito o la pianificazione del ricevimento. Molte spose considerano anche trattamenti estetici (più o meno invasivi) per apparire al meglio in questo giorno speciale. Tuttavia, è essenziale consultare professionisti qualificati e considerare attentamente i tempi e i potenziali risultati di ogni trattamento. Con una pianificazione adeguata e un’attenzione ai dettagli, ogni sposa può sentirsi al massimo della bellezza e della sicurezza il giorno del suo matrimonio.