4 tips e prodotti beauty per chi si sposa in inverno

Anche se sembra più inusuale, la stagione invernale per tanti coincide con il matrimonio: c’è infatti chi si sposa in inverno invece che optare per la primavera e l’estate, da sempre le stagioni più gettonate per le cerimonie. Tra fornitori e wedding planner, quali sono allora i migliori suggerimenti per chi decide di sposarsi in inverno?

In questi mesi si sa, fa freddo: le location dunque possono cambiare e prediligere ambienti al chiuso, con brevi momenti all’aperto e magari sulla neve. Paesaggi nordici, innevati e candidi richiamano spose che sembrano regine delle nevi. Vediamo insieme allora i migliori consigli e prodotti per far sì che tutto risulti perfetto.

Matrimonio in inverno: occhio alla pelle e all’idratazione

Per evitare che la pelle risenta delle basse temperature proprio durante il giorno del matrimonio, è importante idratarla come si deve, per questo è consigliata una crema specifica per il proprio tipo di pelle, che possa anche rappresentare un’ottima base su cui stendere il trucco deciso per il matrimonio.

VOVEES Artemis Crema Viso Antirughe Idratante Bio con Acido Ialuronico Puro per Giorno e Notte

VOVEES Artemis Crema Viso Antirughe Idratante Bio con Acido Ialuronico Crema idratante ad azione profonda, arricchita con acido ialuronico: contiene in tutto ben 10 principi attivi naturali 27 € su Amazon 39 € risparmi 12 € Pro con Acido Ialuronico Contro Nessuno

Crema anti-rughe ad azione profonda, idratante, protettiva, emolliente, equilibrante e tonificante. Contiene ben 10 principi attivi naturali, tra cui Acido Ialuronico “Ultrapure”, Olio di Argan, Jojoba e Mandorle Dolci, Burro di Karitè, Estratto di Aloe, Vite Rossa ed Olivo, Vitamina A, D, E, F e Cera Alba. Un toccasana perfetto prima e dopo il matrimonio, per coccolare la pelle anche durante la stagione più fredda.

Make up da sposa: una base illuminante per chi si sposa in inverno

Mai come in questo caso, si può fare ricorso a un fondotinta illuminante: l’effetto “regina delle nevi” sarà ancora più evidente! Scegliere un fondotinta specifico che illumini la pelle, eviterà anche il tanto temuto effetto maschera e allo stesso tempo contrasterà il tipico pallore e grigiore che la pelle assume durante la stagione più fredda dell’anno.

Fondotina Korff – Fluido Effetto Lifting Glow, Formula Anti-età e Lunga Tenuta con acido ialuronico

Korff - Fondotinta Fluido Effetto Lifting Glow Fondotinta coprente con formula anti-età e lunga tenuta con acido ialuronico. Disponibile in diverse nuance 16 € su Amazon Pro con acido ialuronico

illuminante Contro Nessuno

Fondotinta fluido idratante che aumenta istantaneamente la luminosità del viso, mantenendolo idratato per 24 ore e riducendo al tempo stesso le rughe visibili. È arricchito con Acido Ialuronico e Vitamina E. La sua texture è fluida e setosa, ideale da usare come base per il trucco nel giorno del matrimonio.

Labbra e matrimonio in inverno: come proteggerle dal freddo

In inverno, a soffrire maggiormente gli effetti degli agenti atmosferici ci sono sicuramente anche le labbra, oggetto di screpolature e spaccature antiestetiche. Anche per loro è necessario un prodotto idratante che prevenga i problemi.

Isdin – Reparador Labial Fluido, con Acido Ialuronico | Per Labbra, Naso e zona Periorale

Isdin Reparador Labial Fluido Per Labbra, Naso e zona Periorale Idratante labbra completo ed efficace per le situazioni più critiche: idrata immediatamente la pelle screpolata e secca 6 € su Amazon 9 € risparmi 3 € Pro con acido ialuronico Contro Nessuno

Riparatore labbra con Acido Ialuronico, ideale per labbra, naso e zona periorale. Allevia immediatamente l’irritazione e la secchezza, e lascia una gradevole sensazione di comfort. I risultati sono visibili fin da subito e l’applicazione è comoda e veloce, ideale dunque per eventuali emergenze prima e dopo il matrimonio.

Matrimonio invernale: idratare le mani

E le mani? Ecco l’altra parte del corpo che potrebbe temere il freddo durante il matrimonio invernale! Se l’outfit non prevede guanti abbinati al vestito, è bene correre ai ripari con un prodotto che si prenda cura di loro, prima e dopo aver indossato la fede nuziale!

Neutrogena Crema Formula Norvegese, concentrato mani

Neutrogena Crema Formula norvegese per mani Crema idratante per le mani: formula norvegese altamente concentrata, ideale per le situazioni più critiche e le mani screpolate 9 € su Amazon Pro formula concentrata Contro Nessuno

Questo concentrato dermatologicamente testato per le mani dona sollievo immediato e duraturo per mani secche e screpolate. Contiene glicerina ed è utile nelle condizioni più difficili. Lascia le mani notevolmente più morbide e idratate.