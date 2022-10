Pelle spenta? I migliori cosmetici alla vitamina C dell'autunno/inverno 2022-2023

Quando l’autunno e l’inverno cominciano ad “affilare le armi” anche la pelle deve correre ai ripari, con una dose extra di idratazione e vitamine. Pena rimanere vittime di freddo, screpolature, rughe e grigiore del viso. Proprio per questo, tra i prodotti più efficaci in questo campo ci sono i cosmetici alla vitamina C. Si tratta di formulazioni arricchite, che cercano di sfruttare tutte le proprietà di questa straordinaria vitamina, che ricordiamo:

Inoltre, i cosmetici a base di vitamina C sono ben tollerati da tutti i tipi di pelle, il che rende il suo utilizzo praticamente sempre sicuro, anche quando è presente in alte concentrazioni. Tra le formulazioni più apprezzate c’è quella del siero, in cui la vitamina C viene inserita per una massima resa.

Per inquadrarli ancora meglio, si tratta di una categoria di prodotto a metà strada tra la classica crema idratante e l’olio, una via di mezzo che rappresenta un booster, quel qualcosa in più per dare una sferzata di energia e luce alla pelle. Vediamo allora insieme quali cosmetici alla vitamina C provare il prossimo autunno/inverno 2022-2023.

The Ordinary – Ascorbyl Glucoside Solution 12%

Il siero progettato da The Ordinary è un potente antiossidante che agisce proprio grazie alla vitamina C sulle rughe sottili, promuovendo la salute e il tono della pelle. La sua boccetta in vetro scuro protegge il siero dalla luce esterna e da eventuali alterazioni del prodotto.

Olehenrikse – Truth Serum

È forse uno dei brand più famosi quando si parla di vitamina C, spesso e volentieri ne ha fatto infatti una delle sue caratteristiche principali. Questo siero in particolare contiene un mix progettato dal brand stesso, che si chiama True-C Complex e contiene vitamina C, collagene e antiossidanti per supportare la pelle.

Eclat Skincare – Siero alla vitamina C

Siero alla vitamina C per viso, collo e occhi Siero anti età lavorato a freddo con il 20% di vitamina C pura, adatto per combattere per le macchie scure.

alta concentrazione di vitamina C Contro Nessuno

Contiene vitamina C al 20% nella forma di sodio ascorbil fosfato, che il brand ritiene essere più efficace rispetto al classico acido ascorbico. Il siero è lavorato a freddo per una stabilità superiore. L’alta temperatura infatti, spesso fa perdere molto dell’attività della vitamina C nel giro di poche ore. La vitamina C dei prodotti di Eclat proviene dalla Florida.

Florence – Siero alla vitamina C e acido Ialuronico

Siero Vitamina C/E ed Acido Ialuronico Puro al 100% Siero a base di vitamina C e acido ialuronico: biologico, vegano, antirughe, antimacchie e illuminante

Questo siero abbina la forza della vitamina C al succo di Aloe Vera, all’Acido Ialuronico e ad altre vitamine, come Niacinamide (B) e Tocopheryl Acetate (E). Il brand consiglia, vista l’alta concentrazione di principi attivi, di usarne poche gocce sul viso e massaggiare delicatamente fino al totale assorbimento.

Korff – Hydra Energy C

Si tratta di una crema viso idratante a base di Acido Ialuronico (a diversi pesi molecolari) e vitamina C. Questi ingredienti la rendono adatta per idratare la pelle in profondità e contrastare la formazione di nuove rughe. Inoltre, proprio la vitamina C promette alla pelle nuova vitalità e luminosità.