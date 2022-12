5 bevande home made che rigenerano il corpo e illuminano la pelle

Ci sono celebrities, come Jennifer Lopez giusto per citarne una, che sui social mostrano sempre una pelle perfetta, splendente e avvolta sempre da un effetto glow invidiabile. Sembrerebbe che alla base di questo splendore ci sia un’abitudine alimentare che fa partire il benessere da dentro. Si tratta di bevande home made che, giorno dopo giorno, rigenerano la pelle e il corpo partendo dall’interno, grazie ad alcuni ingredienti chiave.

Bevande home made per risplendere: limone e zenzero come JLo

A proposito di Jennifer Lopez, sembra che il suo elisir di bellezza sia un tè a base di zenzero e limone. Lei stessa lo ha mostrato su Instagram, un grande bicchiere in bella vista mentre si preparava per un evento di beneficenza. È risaputo, infatti, che lo zenzero sia una radice molto potente e antiossidante, usato fin dall’antichità proprio per le sue proprietà antinfiammatorie. In combinazione con il limone, inoltre, il suo effetto è amplificato e supportato dalla vitamina C, che schiarisce la pelle e ne promuove la luminosità.

Bevande home made rigenerative: il potere dell’acqua di cocco, che piace anche a Jessica Alba

Attrice e imprenditrice, Jessica Alba è un’altra di quelle celebrities che adorano le bevande home made e salutari. Jessica ama molto l’acqua di cocco, e come darle torto? Fonte naturale di magnesio, potassio e calcio, la aiuta a dare il meglio di sé anche durante le sessioni sportive e la preparazione per i look da red carpet. Non a caso, l’olio di cocco è spesso usato per pelle e capelli attraverso diversi tipi di applicazione, tutti con lo scopo di nutrire in profondità.

Bevande home made per corpo e pelle: green smoothies a base di verdure come le top model

Diverse modelle e influencer vengono spesso avvistate sui social con bevande home made dal colore verde. Sono a base di spinaci, cavolo, prezzemolo, cetriolo e sedano. Sono bevande concentrate utili per assorbire tutto il potere benefico di queste verdure a foglia verde, che depurano l’organismo e di conseguenza aiutano la pelle a raggiungere il suo stato migliore.

Bevande home made per migliorare il tono della pelle

Realizzare una bevanda home made per la pelle è facile. Basta rinunciare a qualsiasi tipo di zucchero o dolcificante aggiunto e aggiungere a della semplice acqua il frutto o la verdura più indicata. Oppure passare direttamente al frullatore per beveroni più concentrati. Per quanto riguarda il ricercatissimo effetto glow della pelle, bisogna focalizzarsi sugli ingredienti che più giovano alla salute dei tessuti, come:

arance

pesche

pomodori

kiwi

mango

Tutti ricchi di vitamina C, in grado di intervenire sulla sintesi del collagene.

Bevande home made per proteggere dai raggi solari e non solo: il potere del cetriolo

Anche i raggi solari rappresentano un danno (sempre in agguato) per la pelle. Per questo bisogna proteggersi sia con l’applicazione di filtri solari, che dall’interno assimilando vitamine e ingredienti specifici, come:

carote, pesche, albicocche per la pro-vitamina A

olio d’oliva e frutto a guscio tritata per la vitamina E, che combatte l’azione dei radicali liberi

E ancora, l’acqua al cetriolo è ricca di vitamine e minerali, oltre a possedere proprietà disintossicanti e diuretiche. I cetrioli sono ricchi di acido pantotenico, che cura l’acne. Inoltre riduce le occhiaie e le borse sotto gli occhi.