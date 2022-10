5 dermfluencer da seguire sui social per risolvere dubbi e problemi sulla pelle

Dermfluencer è una nuova definizione che unisce la dermatologia all’influencer marketing: il risultato sono una serie di professionisti che sui social network parlano di pelle, unghie e capelli, trattando il tema dal punto di vista tecnico e scientifico. Spesso e volentieri sono specialisti del settore, come farmacisti, cosmetologi e cosí via. La loro conoscenza messa al servizio della rete e della comunità può aiutare a chiarire dubbi e risolvere problemi. D’altronde la pelle è un organo a tutti gli effetti e va trattata con rispetto e cura, al pari di tutto il resto del mostro organismo.

Grazie alla loro professionalità, inoltre, sono diventati degli opinion leader di cui fidarsi nella scelta dei cosmetici e delle abitudini da adottare in fatto di skincare. Sono capaci di indirizzare l’acquisto in modo disinteressato, creando un senso di fiducia in chi li guarda e ascolta. Hanno imparato a comunicare con il linguaggio dei social media e creano contenuti di valore su piattaforme come Instagram e Tik Tok.

Vediamo insieme chi sono i dermfluencer da seguire assolutamente. Per provare a migliorare anche la nostra beauty routine.

Dermfluencer oltreoceano: Muneeb Shah – Doctorly

A fare da apripista in questo settore sono stati, ancora una volta, alcuni professionisti negli Stati Uniti. Tra loro c’è Doctorly, all’anagrafe Muneeb Shah, dermatologo che ha trasformato la sua passione per la cura della pelle in un profilo Instagram da più di 800 mila follower. È seguito dalle più famose beauty guru e nei suoi video dispensa consigli di vario genere, da come scegliere l’esfoliante giusto per la propria pelle a come applicare correttamente la protezione solare.

Dermfluencer italiane: Dott.ssa Pucci Romano

In Italia, tra le più popolari c’è sicuramente la dottoressa Pucci Romano, dermatologa, divulgatrice e scrittrice di numerosi libri. Su Instagram elargisce preziosi consigli sui problemi più tipici della pelle e va sempre dritta al punto nell’offrire soluzioni concrete.

Dermfluecer e skincare coreana: Zion Ko Lamm – Dr. Zionko

La skincare coreana è diventata famosa in tutto il mondo e un esempio da seguire per chi sogna una pelle perfetta. Per chi è appassionato del genere, farà piacere seguire Dr. Zionko, specializzata proprio nella skincare asiatica e citata su Vogue, Shape e Allure.

Dermfluencer in Italia: Dott.ssa Maria Pia Priore

Torniamo in Italia con la dottoressa Priore, che su Instagram conta più di 270 mila follower. È una farmacista e cosmetologa e ha fondato un brand di cosmetici funzionali che si chiama Skin First Cosmetics. La Dottoressa Priore si diverte a sfatare i miti del campo cosmetico con ironia ma senza rinunciare a tecnica e professionalità. Grazie a lei possiamo capire che “i pori non si aprono” come delle porte, la pelle “non respira” da sola e che per idratarla bere acqua non basta.

Dermfluencer, c’è anche Ines Mordente

Su Instagram c’è anche Ines Mordente, medico chirurgo e dermatologa con più di 100 mila follower, citata su Forbes, Vogue e Vanity Fair. Ha anche scritto un libro, Acne Revolution, in cui illustra il suo metodo “rivoluzionario” per ottenere una pelle perfetta. Lei stessa ha descritto il suo libro come una lettura “sana, scientificamente chiara ma leggera, ideale per tutti gli amanti della pelle”. Perché la pelle sana è “uno stile di vita, un perfetto puzzle tra schemi di beauty routine e skincare specifiche”. Come darle torto?