“Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano“, così diceva una delle canzoni più note di Antonello Venditti, che sottolineava come per alcune persone sia impossibile stare a lungo lontane quando c’è un sentimento forte che li lega. Anzi, quando il riavvicinamento effettivamente c’è diventa quasi naturale costruire un futuro insieme. Una situazione simile è più diffusa di quanto si possa pensare ed è stata vissuta recentemente da Jennifer Lopez e Ben Affleck, che si sono ritrovati a distanza di 20 anni, ognuno con divorzi e figli alle spalle, ma convinti di voler suggellare il loro amore.

I Bennifer, così come li chiamano i loro fan, si sono sposati in gran segreto a Las Vegas, per poi ripetere la cerimonia con un evento da sogno in stile hollywoodiano davanti a parenti e amici e sono sempre più felici insieme, a dispetto delle voci di crisi che si erano diffuse nell’ultimo periodo.

Le malelingue sembrano ora essere state smentite dai fatti. I due sono davvero innamoratissimi e non mancano di condividere con i rispettivi follower sui social alcuni dei momenti della loro vita privata. Il video che hanno postato dura pochi secondi, ma l’intesa tra loro è evidente, quasi come se fossero due adolescenti alle prese con il loro primo amore. In sottofondo si sente la voce di un bambino che dice: “Ce l’ho fatta! Ho trovato la persona che mi rende felice come non sono mai stato prima”. Il tutto viene completato dall’emoticon di una foglia autunnale e di un tacchino, simboli del Giorno del Ringraziamento, previsto quest’anno il 24 novembre.

Jennifer Lopez e Ben Affleck approfitteranno certamente della ricorrenza a cui tutti gli americani tengono in modo particolare per trascorrere questa giornata insieme. Quest’anno l’atmosfera per loro sarà ancora più speciale, visto che sarà la prima vissuta da marito e moglie. Non è escluso che possano avere al loro fianco in un’occasione così importante i rispettivi figli: i gemelli Max ed Emma, avuti dall’ex marito Marc Anthony per lei, Violet, Seraphina e Samuel, avuti dall’ex moglie Jennifer Garner per lui.