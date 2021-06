Glass skin: come ricreare la routine coreana per una "pelle a specchio"

La cura della pelle secondo la tradizione coreana suscita sempre grande interesse: è un’insieme di rituali antichi che affondano le radici nella tradizione orientale, ed è il caso anche della cosiddetta glass skin, che per definizione si pone lo scopo di ricreare una pelle perfetta e lucente come la superficie di uno specchio.

Come è noto, la skincare coreana prevede fino a 10 fasi tra detersione, idratazione e protezione. Con la definizione “glass skin” in Corea si intende una pelle elastica, chiara e luminosa, insomma: perfetta sotto tutti i punti di vista.

Questa tecnica ha come scopo proprio quello di preservare una sorta di bagliore e lucentezza della pelle, che non è da confondere con l’effetto lucido della pelle troppo oleosa. Non è un effetto che si ottiene con l’utilizzo di un unico prodotto.

Vi raccomandiamo... I segreti della skincare giapponese

Glass skin: non solo cosmesi

Prima di vedere insieme quali prodotti usare per riprodurre a casa questa routine di bellezza, è giusto sottolineare come l’aspetto sano della pelle passi anche attraverso l’alimentazione. Per questo, per raggiungere l’obiettivo di una pelle a specchio è necessario alimentarsi e idratarsi a sufficienza e con cibo sano. Sono assolutamente da evitare:

fumo;

alcool;

cibo spazzatura.

Come ricreare la glass skin routine a casa

Per entrare nel mood della skincare coreana serve pazienza e costanza nell’utilizzo quotidiano e ripetuto dei prodotti. Si articola in fasi che ripercorrono tutti i passaggi dalla detersione fino alla protezione della pelle dai raggi solari, passando per una perfetta idratazione. Nonostante non ci sia una regola assoluta, abbiamo individuato 5 fasi principali con l’utilizzo di fino a 7 prodotti cosmetici.

Glass skin, fase 1: detersione (meglio se doppia)

La doppia detersione consiste nel lavare il viso prima con un olio detergente che porti via tracce di trucco e smog, per poi procedere con un detergente schiumoso da usare con acqua. Ricapitolando, per la detersione si possono usare due prodotti:

uno a base oleosa;

uno a base schiumogena.

Ceramol 311 olio detergente viso e corpo

È un olio detergente ideale per l’uso frequente e per tutti i tipi di pelle.

Disponibile su AmicaFarmacia a 16,00 euro Acquista ora

Cerave Schiuma Detergente viso

Schiuma delicata per il viso con 3 ceramidi essenziali e acido ialuronico, rimuove sebo in eccesso, impurità e make-up.

Disponibile su AmicaFarmacia a 8,60 euro Acquista ora

Glass skin, fase 2: esfoliazione

Un buon esfoliante viso è utile per rimuovere cellule morte e impurità che solitamente caratterizzano inestetismi e punti neri.

Neutrogena Skin Detox Esfoliante viso ad azione rinfrescante

Contiene particelle micro esfolianti che puliscono la pelle eliminando lo sporco, il sebo e i residui di trucco.

Disponibile su AmicaFarmacia a 10,90 euro Acquista ora

Glass skin, fase 3: l’importanza del tonico

Dopo aver esfoliato, la pelle ha bisogno di ristabilire il suo equilibrio: il tonico serve proprio a questo. Meglio evitare soluzioni troppo alcoliche o aggressive per una pelle che ha appena subito un’esfoliazione.

PIXI tonico alla rosa

È un prodotto ricco di sostanze nutrienti con proprietà naturalmente lenitive e idratanti.

Disponibile su LookFantastic a 9,45 euro Acquista ora

Glass skin, fase 4: idratazione

Un’ottima idratazione si ottiene applicando prima un siero concentrato e successivamente una crema idratante.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

Sono due oli dello stesso brand con un formula ad alta potenza a base di vitamine e minerali contro le imperfezioni.

Disponibili entrambi su LookFantastic a 11,45 euro Acquista ora

Avene Hydrance Ricca Crema idratante

È una crema ricca e nutriente che rende la pelle morbida ed elastica per tutto il giorno.

Disponibile da AmicaFarmacia a 16,60 euro Acquista ora

Glass skin, fase 5: protezione solare (tutto l’anno)

Alla base delle pelle a specchio c’è un colorito chiaro e lucente, bandita quindi l’abbronzatura troppo scura. Per evitare di subire danni dall’esposizione solare la protezione è obbligatoria tutto l’anno. Per l’inverno si può scegliere una crema con un SPF più basso, da aumentare gradualmente con l’arrivo della stagione estiva.

La Roche-Posay Anthelios crema ultra comfort SPF 50+

È una crema idratante che assicura una difesa ad ampio spettro, contro i raggi UVA e UVB e le radiazioni infrarosse.

Disponibile su LookFantastic a 14,95 euro Acquista ora