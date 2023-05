5 idee per un trucco da sposa punk rock

Il giorno del matrimonio rappresenta per molte persone un giorno molto importante, e scegliere il trucco perfetto diventa essenziale per sentirsi a proprio agio. Se sei una sposa amante dello stile punk rock, potresti trovare difficile trovare idee per un look che rispecchi la tua personalità senza risultare eccessivo. Ma non temere, perché in questo articolo troverai alcuni spunti per un trucco da sposa punk rock!

Prima di tutto, è importante avere in mente che il punk rock è un genere musicale che si caratterizza per il suo anticonformismo e ribellione agli standard sociali. Pertanto, un trucco punk rock da sposa può essere un mix di elementi tradizionali e di quelli tipici dello stile punk.

Trucco da sposa punk rock, partiamo dalle basi (e dai colori)

Un aspetto importante è la scelta dei colori. Mentre i trucchi tradizionali da sposa tendono ad essere su toni pastello e delicati, il punk rock prevede colori forti e decisi. Il nero è sicuramente un colore tipico dello stile punk, e può essere utilizzato sia per gli occhi che per le labbra. Se vuoi aggiungere un tocco di colore, puoi optare per il rosso, l’oro o l’argento, che sono colori che si abbinano perfettamente allo stile punk.

Sposa punk rock, non dimenticare i glitter

Un’altra idea interessante è quella di utilizzare glitter e brillantini per dare un tocco di originalità al tuo trucco. Puoi utilizzarli sugli occhi o sulle labbra, o anche sui capelli, ad esempio con una frangia glitterata. Ricorda però di non esagerare con i glitter, altrimenti rischi di risultare troppo vistosa.

Per i glitter, puoi utilizzare gli “Heavy Metal Glitter Eyeliners” di Urban Decay o i “Glitterati Lip Toppers” di Jouer Cosmetics.

Sposa punk rock, puoi osare con la base trucco a contrasto

Per quanto riguarda la base del trucco, è importante utilizzare prodotti di alta qualità che garantiscano una lunga durata. Inoltre, per ottenere un look punk rock, è importante creare un contrasto tra la base opaca del viso e il trucco occhi e labbra più intenso.

Puoi utilizzare un fondotinta opaco, e poi concentrarti sugli occhi, utilizzando un eyeliner nero intenso e delle ciglia finte per creare uno sguardo ammaliante e seducente.

Labbra dark per il trucco da sposa punk rock

Per le labbra, invece, puoi optare per un rossetto nero o rosso scuro, che sono colori tipici dello stile punk. Se preferisci qualcosa di meno intenso, puoi utilizzare un rossetto di un colore forte, ma più acceso, come il fucsia o il viola.

Puoi optare per il “Matte Lipstick” di NYX Professional Makeup o il “Studded Kiss Crème Lipstick” di Kat Von D Beauty. Se preferisci qualcosa di meno intenso, l'”Everlasting Liquid Lipstick” di Kat Von D Beauty è un’ottima opzione per un rossetto di un colore forte, ma più acceso.

Sposa punk rock, prendi spunto dal make up delle celebrities

Se vuoi ispirarti a qualche celebrities, ci sono alcune star che hanno sfoggiato un look punk rock sul red carpet. Ad esempio, Kristen Stewart ha optato per un trucco occhi intenso e un rossetto rosso scuro per il Met Gala del 2016, mentre Demi Lovato utilizza spesso colori dark e acconciature punk rock nei suoi look più recenti.