Glitter per gli occhi: i migliori prodotti dell'estate 2022

Che gli anni ‘90 fossero tornati di moda ce ne eravamo già accorti, grazie alle sfilate e alle tendenze lanciate nei mesi scorsi. Anche il make-up è stato influenzato dagli ultimi trend e per questo l’estate 2022 è all’insegna dei glitter per gli occhi. I primi segnali “glitterati“ ci sono stati questa primavera, dove c’è stato un netto incremento delle ricerche globali dedicate proprio ai brillantini. Per questo, per l’estate 2022 il make-up diventa glitter e si focalizza sugli occhi, veri protagonisti delle ultime tendenze.

Tra gli utilizzi più gettonati ci sono quelli dei glitter nella zona perioculare e sulla palpebra mobile, l’effetto è decisamente fatato e strizza l’occhio al mondo fantasy. Le prime a cedere al fascino dei glitter sugli occhi sono state le celebrità, un chiaro esempio è stato il make-up di Kendall Jenner durante il Met Gala che ha addirittura decorato le sue sopracciglia. I make up artist di tutto il mondo hanno cominciato ad utilizzare i glitter e i social si sono riempiti di brillantini.

I glitter sugli occhi diventano un punto luce su cui concentrare il punto focale del viso. Persino Lady Gaga, Melissa Satta e Giulia de Lellis questa estate hanno ceduto al fascino dei brillantini sugli occhi, per sguardi magnetici. Vediamo insieme i migliori prodotti per l’estate 2022 per realizzare un make-up occhi brillante e degno di questa definizione.

Lemonhead Los Angeles – i glitter must have

Tra gli oggetti del desiderio più ricercati in fatto di glitter ci sono le palette make-up di Lemonhead. Si tratta di un brand molto popolare con sede a Los Angeles, vero specialista di glitter e brillantini. Il suo profilo Instagram pullula di scatti luminosi e stracolmi di pagliuzze riflettenti. Le collezioni glitter del brand accontentano tutti i gusti e sono un must have dell’estate, usati dai make up artist più in voga.

KIOGYEK – Palette di Ombretti Glitter 4 Colori

Palette di 4 ombretti in cialda glitterati e ultra pigmentati. Colore pieno alla prima passata

Per chi preferisce gli ombretti in cialda rispetto alle polveri libere, questa palette di quattro ombretti glitter è il prodotto ideale in termini di praticità e facilità di utilizzo. Gli ombretti brillantinati sono ultra pigmentati, a lunga durata e multi riflettenti. Sono inoltre disponibili diverse nuance, per accontentare tutti i gusti.

Mac – Shadeshifter Duo Chrome Eye Shadow

Gli amanti dei glitter non potranno sicuramente fare a meno della proposta di Mac cosmetics: l’ombretto della linea Shadeshifter Duo Chrome nella Nuance “Prrrplexing” è assolutamente da provare per realizzare un make-up occhi completo, che copra sia la palpebra mobile che la rima ciliare inferiore, compreso l’angolo interno dell’occhio.

Nabla Cosmetics – Ruby Lights Glitter Palette

La palette di NABLA cosmetics è stata pensata per essere usata senza l’ausilio di Primer o colle specifiche. Le quattro cialde presenti nelle tonalità Ruby, Capricorn, Virgo e Whisper sono ideali per trasformare il proprio look in un make-up estremamente pigmentato e glitterato.

KIKO Milano – Glitter Shower Eyeshadow

Ombretto in cialda glitterato da utilizzare asciutto sulle palpebre

Anche KIKO ha a catalogo una serie di ombretti glitterati ad alta coprenza. Questo ombretto nello specifico è stato formulato per essere utilizzato solamente da asciutto, è facile da applicare ed è confortevole sulle palpebre: gode di una texture setosa e leggera, e la sua formula è arricchita di micro particelle riflettenti che regalano una luminescenza estrema. Ideale per realizzare un make-up occhi completo e di sicuro effetto.